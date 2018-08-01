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عائدات السياحة المغربية تجاوزت 38 مليار بدخول 7 ملايين سائح

بتاريــخ : 13 شتنبر 2018 / 18:06 عائدات السياحة المغربية تجاوزت 38 مليار بدخول 7 ملايين سائح | اقتصاد
عائدات السياحة المغربية تجاوزت 38 مليار بدخول 7 ملايين سائح
صعدت السياحة الوافدة إلى المغرب بنسبة 12 بالمائة، على أساس سنوي، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، إلى 6.97 ملايين سائح.

شوف تيفي

صعدت السياحة الوافدة إلى المغرب بنسبة 12 بالمائة، على أساس سنوي، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، إلى 6.97 ملايين سائح.

وقالت وزارة السياحة في تقرير لها، اليوم الخميس، إن السياحة الوافدة على البلاد، كان ثلثها قادم من فرنسا.

وجاء السياح القادمون من إسبانيا ثانيا، بنسبة 20 بالمائة، ثم من ألمانيا وبريطانيا بـ6 بالمائة لكل بلد، وبلجيكا وهولندا بـ5 بالمائة لكل منهما.

وتجاوز عدد الفرنسيين الذين زارو البلاد، 2.176 مليون سائح، في حين وصل عدد الإسبان 1.403 مليون سائح.

وارتفعت عائدات السياحة بنسبة 9.4 بالمائة، إلى 38.3 مليار درهم، مقارنة مع 35 مليار درهم، في الفترة المقابلة من 2017.

وتشكل عائدات السياحة أول مصدر للعملة الصعبة بالبلاد، كما يشغل القطاع أزيد من 500 ألف من اليد العاملة.

 

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