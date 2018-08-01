 المجلس الحكومي يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انبعاثات سامة من شركة للكابلاج تلحق أضرارا بساكنة عين البرجة بالدارالبيضاء | مجتمع

انبعاثات سامة من شركة للكابلاج تلحق أضرارا بساكنة عين البرجة بالدارالبيضاء

تفاصيل مثيرة ومؤلمة تظهر لأول مرة حول وفاة النجم الجزائري رشيد طه | ثقافة و فنون

تفاصيل مثيرة ومؤلمة تظهر لأول مرة حول وفاة النجم الجزائري رشيد طه

الخلفي يتهم شبكات الاتجار في المخدرات بالوقوف وراء الهجرة السرية للشباب المغربي | بوليتيك

الخلفي يتهم شبكات الاتجار في المخدرات بالوقوف وراء الهجرة السرية للشباب المغربي

كاريكاتير شوف تيفي : التحرش : كيفما دارت وحلة‎ | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : التحرش : كيفما دارت وحلة‎

الحموشي يعتمد توزيعا جغرافيا جديدا لبعض المناطق الأمنية | بوليتيك

الحموشي يعتمد توزيعا جغرافيا جديدا لبعض المناطق الأمنية

عائدات السياحة المغربية تجاوزت 38 مليار بدخول 7 ملايين سائح | اقتصاد

عائدات السياحة المغربية تجاوزت 38 مليار بدخول 7 ملايين سائح

المجلس الحكومي يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا | بوليتيك

المجلس الحكومي يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

عاجل..مول العصير طلع لعمود وهدد بالانتحار بالقنيطرة | حوادث و حقوق

عاجل..''مول العصير'' طلع لعمود وهدد بالانتحار بالقنيطرة

عاجل..الحكومة تصادق على نظام التغطية الصحية لفائدة المهنيين المستقلين وغير الأجراء | بوليتيك

عاجل..الحكومة تصادق على نظام التغطية الصحية لفائدة المهنيين المستقلين وغير الأجراء

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

المجلس الحكومي يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

بتاريــخ : 13 شتنبر 2018 / 18:00 المجلس الحكومي يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا | بوليتيك
المجلس الحكومي يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا
صادق المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس خلال الاجتماع الأسبوعي تحت رئاسة رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور وذلك كالتالي:

شوف تيفي

صادق المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس خلال الاجتماع الأسبوعي تحت رئاسة رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور وذلك كالتالي:

بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تجديد تعيين:

- إبراهيم حافيدي في منصب مدير عام الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان؛

- أحمد البواري في منصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي - قطاع الفلاحة؛

- السيد نبيل شوقي في منصب مدير تنمية سلاسل الإنتاج – قطاع الفلاحة.

بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تم تعيين:

- محمد بريويك في منصب مدير المعهد العالي للدراسات البحرية

بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:

- نبيل حمينة في منصب رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.

بوزارة الصحة:

- عبد الإله بوطالب في منصب مدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة؛

- عبد الرحمان المعروفي في منصب مدير معهد باستور المغرب.

بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:

- اسماعيل العلوي الإسماعيلي في منصب الكاتب العام.

بكتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة:

- رازي بوزكري في منصب مدير التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب المجلس الحكومي مقترح تعيينات مناصب عليا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الخلفي يتهم شبكات الاتجار في المخدرات بالوقوف وراء الهجرة السرية للشباب المغربي | بوليتيك

الخلفي يتهم شبكات الاتجار في المخدرات بالوقوف وراء الهجرة السرية للشباب المغربي

الحموشي يعتمد توزيعا جغرافيا جديدا لبعض المناطق الأمنية | بوليتيك

الحموشي يعتمد توزيعا جغرافيا جديدا لبعض المناطق الأمنية

عاجل..الحكومة تصادق على نظام التغطية الصحية لفائدة المهنيين المستقلين وغير الأجراء | بوليتيك

عاجل..الحكومة تصادق على نظام التغطية الصحية لفائدة المهنيين المستقلين وغير الأجراء

الأمير مولاي رشيد يمثل الملك في مراسيم تشييع جثمان كوفي عنان | بوليتيك

الأمير مولاي رشيد يمثل الملك في مراسيم تشييع جثمان كوفي عنان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد إعفاء أفيلال..نبيل بن عبد الله يعقد اجتماعا حاسما مع رئيس الحكومة و حكماء حزب الكتاب ببيته بالرباط | خارج البلاطو
منذ 5 دقائق

بعد إعفاء أفيلال..نبيل بن عبد الله يعقد اجتماعا حاسما مع رئيس الحكومة و حكماء حزب الكتاب ببيته بالرباط

أم مغربية تتحدى المرض..كنهز ولدي على ظهري باش يقرا وخا أنا مريضة..عاونوني | خارج البلاطو

أم مغربية تتحدى المرض..كنهز ولدي على ظهري باش يقرا وخا أنا مريضة..عاونوني

بعد العثماني..الخلفي يؤكد:الحكومة لم تقرر أبدا إدراج الدارجة في المقررات المدرسية وهذا ما وقع | خارج البلاطو

بعد العثماني..الخلفي يؤكد:الحكومة لم تقرر أبدا إدراج الدارجة في المقررات المدرسية وهذا ما وقع

جمعيات المجتمع المدني تساهم في النهوض بالمدرسة العمومية ومساعدة التلاميذ من أسر معوزة على اقتناء اللوازم المدرسية | خارج البلاطو

جمعيات المجتمع المدني تساهم في النهوض بالمدرسة العمومية ومساعدة التلاميذ من أسر معوزة على اقتناء اللوازم المدرسية

﻿

آخر المستجدات

انبعاثات سامة من شركة للكابلاج تلحق أضرارا بساكنة عين البرجة بالدارالبيضاء | مجتمع
منذ 18 دقيقة

انبعاثات سامة من شركة للكابلاج تلحق أضرارا بساكنة عين البرجة بالدارالبيضاء

تفاصيل مثيرة ومؤلمة تظهر لأول مرة حول وفاة النجم الجزائري رشيد طه | ثقافة و فنون

تفاصيل مثيرة ومؤلمة تظهر لأول مرة حول وفاة النجم الجزائري رشيد طه

الخلفي يتهم شبكات الاتجار في المخدرات بالوقوف وراء الهجرة السرية للشباب المغربي | بوليتيك

الخلفي يتهم شبكات الاتجار في المخدرات بالوقوف وراء الهجرة السرية للشباب المغربي

كاريكاتير شوف تيفي : التحرش : كيفما دارت وحلة‎ | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : التحرش : كيفما دارت وحلة‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.