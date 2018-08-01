المجلس الحكومي يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا ﻿

صادق المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس خلال الاجتماع الأسبوعي تحت رئاسة رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور وذلك كالتالي:

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صادق المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس خلال الاجتماع الأسبوعي تحت رئاسة رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور وذلك كالتالي:

بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تجديد تعيين:

- إبراهيم حافيدي في منصب مدير عام الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان؛

- أحمد البواري في منصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي - قطاع الفلاحة؛

- السيد نبيل شوقي في منصب مدير تنمية سلاسل الإنتاج – قطاع الفلاحة.

بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تم تعيين:

- محمد بريويك في منصب مدير المعهد العالي للدراسات البحرية

بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:

- نبيل حمينة في منصب رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.

بوزارة الصحة:

- عبد الإله بوطالب في منصب مدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة؛

- عبد الرحمان المعروفي في منصب مدير معهد باستور المغرب.

بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:

- اسماعيل العلوي الإسماعيلي في منصب الكاتب العام.

بكتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة:

- رازي بوزكري في منصب مدير التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر.