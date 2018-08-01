 عاجل..الحكومة تصادق على نظام التغطية الصحية لفائدة المهنيين المستقلين وغير الأجراء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..انفجار عجلة تراكس ينهي حياة شاب ضواحي الرباط | حوادث و حقوق

عاجل..انفجار عجلة ''تراكس'' ينهي حياة شاب ضواحي الرباط

انبعاثات سامة من شركة للكابلاج تلحق أضرارا بساكنة عين البرجة بالدارالبيضاء | مجتمع

انبعاثات سامة من شركة للكابلاج تلحق أضرارا بساكنة عين البرجة بالدارالبيضاء

تفاصيل مثيرة ومؤلمة تظهر لأول مرة حول وفاة النجم الجزائري رشيد طه | ثقافة و فنون

تفاصيل مثيرة ومؤلمة تظهر لأول مرة حول وفاة النجم الجزائري رشيد طه

الخلفي يتهم شبكات الاتجار في المخدرات بالوقوف وراء الهجرة السرية للشباب المغربي | بوليتيك

الخلفي يتهم شبكات الاتجار في المخدرات بالوقوف وراء الهجرة السرية للشباب المغربي

كاريكاتير شوف تيفي : التحرش : كيفما دارت وحلة‎ | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : التحرش : كيفما دارت وحلة‎

الحموشي يعتمد توزيعا جغرافيا جديدا لبعض المناطق الأمنية | بوليتيك

الحموشي يعتمد توزيعا جغرافيا جديدا لبعض المناطق الأمنية

عائدات السياحة المغربية تجاوزت 38 مليار بدخول 7 ملايين سائح | اقتصاد

عائدات السياحة المغربية تجاوزت 38 مليار بدخول 7 ملايين سائح

المجلس الحكومي يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا | بوليتيك

المجلس الحكومي يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

عاجل..مول العصير طلع لعمود وهدد بالانتحار بالقنيطرة | حوادث و حقوق

عاجل..''مول العصير'' طلع لعمود وهدد بالانتحار بالقنيطرة

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

عاجل..الحكومة تصادق على نظام التغطية الصحية لفائدة المهنيين المستقلين وغير الأجراء

بتاريــخ : 13 شتنبر 2018 / 17:07 عاجل..الحكومة تصادق على نظام التغطية الصحية لفائدة المهنيين المستقلين وغير الأجراء | بوليتيك
عاجل..الحكومة تصادق على نظام التغطية الصحية لفائدة المهنيين المستقلين وغير الأجراء
أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحكومة صادقت اليوم الخميس ، قبل قليل، على القانون الخاص بإحداث نظام للتغطية الصحية الإجبارية لفائدة المستقلين

شوف تيفي

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحكومة صادقت اليوم الخميس ، قبل قليل، على القانون الخاص بإحداث نظام للتغطية الصحية الإجبارية لفائدة المستقلين وغير الأجراء، وعلى إحداث نظام للمعاشات الخاصة بهذه الفئات.

وذكر الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية سيستفيد منه حوالي 10 ملايين مواطن في نهاية هذا الورش، مع توفير نظام للتغطية الصحية، كما سيعمِم لهم نظام معاشات أي تقاعد خاص بهاته الفئة، حيث من المرتقب أن تستفيد منه فئات كبيرة من المهنيين، منهم الأحرار وأصحاب الأنشطة المستقلة، والفلاحين والسائقين المهنيين، وكذا الفنانين والصناع التقليديين والمقاولين الذاتيين وغيرهم

وأردف الخلفي، أن رئيس الحكومة وخلال كلمته في المجلس الحكومي، قال إن تنزيل هذه القوانين ستعترضها صعوبات، لكن إرادة تجاوزها أكبر، مضيفا أن هذا التنزيل سيتم بطريقة تدريجية، داعيا الجميع إلى ضرورة المساهمة في إنجاح وتفعيل هذا الورش الهام.

وتابع الخلفي أن حوالي% 60 من المغاربة يستفيدون حاليا من التغطية الصحية، مبرزا أن هذه النسبة سترتفع إلى 90 بالمائة عقب تنزيل هذا القانون الخاص بالمستقلين وغير الأجراء، سيمكن الأسر المغربية من تقليصٍ معتبر في النفقات، وسيدعم القدرات الشرائية لهذه الأسر وتحسين شروط العيش.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب حكومة تأمين الخلفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الخلفي يتهم شبكات الاتجار في المخدرات بالوقوف وراء الهجرة السرية للشباب المغربي | بوليتيك

الخلفي يتهم شبكات الاتجار في المخدرات بالوقوف وراء الهجرة السرية للشباب المغربي

الحموشي يعتمد توزيعا جغرافيا جديدا لبعض المناطق الأمنية | بوليتيك

الحموشي يعتمد توزيعا جغرافيا جديدا لبعض المناطق الأمنية

المجلس الحكومي يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا | بوليتيك

المجلس الحكومي يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

الأمير مولاي رشيد يمثل الملك في مراسيم تشييع جثمان كوفي عنان | بوليتيك

الأمير مولاي رشيد يمثل الملك في مراسيم تشييع جثمان كوفي عنان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد إعفاء أفيلال..نبيل بن عبد الله يعقد اجتماعا حاسما مع رئيس الحكومة و حكماء حزب الكتاب ببيته بالرباط | خارج البلاطو
منذ 7 دقائق

بعد إعفاء أفيلال..نبيل بن عبد الله يعقد اجتماعا حاسما مع رئيس الحكومة و حكماء حزب الكتاب ببيته بالرباط

أم مغربية تتحدى المرض..كنهز ولدي على ظهري باش يقرا وخا أنا مريضة..عاونوني | خارج البلاطو

أم مغربية تتحدى المرض..كنهز ولدي على ظهري باش يقرا وخا أنا مريضة..عاونوني

بعد العثماني..الخلفي يؤكد:الحكومة لم تقرر أبدا إدراج الدارجة في المقررات المدرسية وهذا ما وقع | خارج البلاطو

بعد العثماني..الخلفي يؤكد:الحكومة لم تقرر أبدا إدراج الدارجة في المقررات المدرسية وهذا ما وقع

جمعيات المجتمع المدني تساهم في النهوض بالمدرسة العمومية ومساعدة التلاميذ من أسر معوزة على اقتناء اللوازم المدرسية | خارج البلاطو

جمعيات المجتمع المدني تساهم في النهوض بالمدرسة العمومية ومساعدة التلاميذ من أسر معوزة على اقتناء اللوازم المدرسية

﻿

آخر المستجدات

عاجل..انفجار عجلة تراكس ينهي حياة شاب ضواحي الرباط | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

عاجل..انفجار عجلة ''تراكس'' ينهي حياة شاب ضواحي الرباط

انبعاثات سامة من شركة للكابلاج تلحق أضرارا بساكنة عين البرجة بالدارالبيضاء | مجتمع

انبعاثات سامة من شركة للكابلاج تلحق أضرارا بساكنة عين البرجة بالدارالبيضاء

تفاصيل مثيرة ومؤلمة تظهر لأول مرة حول وفاة النجم الجزائري رشيد طه | ثقافة و فنون

تفاصيل مثيرة ومؤلمة تظهر لأول مرة حول وفاة النجم الجزائري رشيد طه

الخلفي يتهم شبكات الاتجار في المخدرات بالوقوف وراء الهجرة السرية للشباب المغربي | بوليتيك

الخلفي يتهم شبكات الاتجار في المخدرات بالوقوف وراء الهجرة السرية للشباب المغربي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.