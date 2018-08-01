عاجل..الحكومة تصادق على نظام التغطية الصحية لفائدة المهنيين المستقلين وغير الأجراء ﻿

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحكومة صادقت اليوم الخميس ، قبل قليل، على القانون الخاص بإحداث نظام للتغطية الصحية الإجبارية لفائدة المستقلين

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أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحكومة صادقت اليوم الخميس ، قبل قليل، على القانون الخاص بإحداث نظام للتغطية الصحية الإجبارية لفائدة المستقلين وغير الأجراء، وعلى إحداث نظام للمعاشات الخاصة بهذه الفئات.

وذكر الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية سيستفيد منه حوالي 10 ملايين مواطن في نهاية هذا الورش، مع توفير نظام للتغطية الصحية، كما سيعمِم لهم نظام معاشات أي تقاعد خاص بهاته الفئة، حيث من المرتقب أن تستفيد منه فئات كبيرة من المهنيين، منهم الأحرار وأصحاب الأنشطة المستقلة، والفلاحين والسائقين المهنيين، وكذا الفنانين والصناع التقليديين والمقاولين الذاتيين وغيرهم

وأردف الخلفي، أن رئيس الحكومة وخلال كلمته في المجلس الحكومي، قال إن تنزيل هذه القوانين ستعترضها صعوبات، لكن إرادة تجاوزها أكبر، مضيفا أن هذا التنزيل سيتم بطريقة تدريجية، داعيا الجميع إلى ضرورة المساهمة في إنجاح وتفعيل هذا الورش الهام.

وتابع الخلفي أن حوالي% 60 من المغاربة يستفيدون حاليا من التغطية الصحية، مبرزا أن هذه النسبة سترتفع إلى 90 بالمائة عقب تنزيل هذا القانون الخاص بالمستقلين وغير الأجراء، سيمكن الأسر المغربية من تقليصٍ معتبر في النفقات، وسيدعم القدرات الشرائية لهذه الأسر وتحسين شروط العيش.