عاجل...شاحنة مجنونة ترسل سائق دراجة نارية في حالة حرجة للمستعجلات بأكادير ''صورة'' ﻿

أرسلت شاحنة مجنونة، كانت تسير بسرعة مفرطة، قبل قليل من يومه الخميس 13 شتنبر 2018، سائق دراجة نارية في حالة جد حرجة لمستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني، بعدما دهسته بشكل مروع بالقرب من الثانوية

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أرسلت شاحنة مجنونة، كانت تسير بسرعة مفرطة، قبل قليل من يومه الخميس 13 شتنبر 2018، سائق دراجة نارية في حالة جد حرجة لمستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني، بعدما دهسته بشكل مروع بالقرب من الثانوية الإعدادية ''علي ابن أبي طالب'' بجماعة الدراركة بالمدخل الشرقي لمدينة أكادير.

وحسب شهود عيان لقناة ''شوف تيفي''، فالحادث ناجم عن السرعة المفرطة التي كانت تسير بها الشاحنة الخاصة بنقل مواد البناء، ليتفاجأ سائقها بدراجة نارية قادمة من الاتجاه المعاكس، ويدهسه تحت عجلاته في منظر وصف بالمروع.

وأسفر الحادث عن إصابة سائق الدراجة النارية بجروح جد بليغة، نقل على إثرها على وجه السرعة، بعد قدوم سيارة الإسعاف نحو مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني لإسعافه.

ومن جانبها هرعت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية لعين المكان، وقامت بفتح تحقيق حول حيثيات وملابسات وقوع الحادث.