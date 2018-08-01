عاجل..بعد الحكم الابتدائي: هذا ما تقرر في ملف ولد الفشوش اللي قتل أرملة الراحل ''مجيد''بالبيضاء ﻿

قررت محكمة الاستئناف بالبيضاء، قبل قليل من يومه الخميس، تأجيل أشغال جلسة محاكمة ''ولد الفشوش'' المتورط في مصرع ''ماري مجيد'' أرملة الراحل محمد مجيد الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية للتنس، إلى

''شوف تيفي''

قررت محكمة الاستئناف بالبيضاء، قبل قليل من يومه الخميس، تأجيل أشغال جلسة محاكمة ''ولد الفشوش'' المتورط في مصرع ''ماري مجيد'' أرملة الراحل محمد مجيد الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية للتنس، إلى الاثنين 17 شتنبر الجاري.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن هيئة الدفاع عن ''ولد الفشوش''، رفضت الحضور إلى أشغال الجلسة الخاصة باستئناف الحكم الابتدائي القاضي بسجن القاصر لمدة شهرين نافذين.

تجدر الإشارة إلى أن ''ولد الفشوش'' الموجود رهن الاعتقال بسجن عكاشة، دهس بداية شهر غشت الجاري أرملة الراحل ''مجيد'' بكورنيش شاطئ عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء، ما تسبب في مصرعها على الفور.