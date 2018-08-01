صــادم..''الخبرة التقنية'' تكـشفُ 15 فيديو جنسي جديد لـ''توفيق بوعشرين''..(تفاصيل مثيرة) ﻿

كشف تقرير الخبرة التقنية على المعدات الرقمية من ملف توفيق بوعشرين، المتابع في قضايا جنسية خطيرة تتعلق أساسا بالاغتصاب والاتجار في البشر وجود 65 شريط فيديو بصيغة H264، في حين كان الحديث يروج فقط عن 50

شوف تيفي

كشف تقرير الخبرة التقنية على المعدات الرقمية من ملف توفيق بوعشرين، المتابع في قضايا جنسية خطيرة تتعلق أساسا بالاغتصاب والاتجار في البشر وجود 65 شريط فيديو بصيغة H264، في حين كان الحديث يروج فقط عن 50 شريط فيديو، وهو ما يؤكد ما سبق وأشارت إليه ''شوف تيفي'' عن احتمال ظهور ضحايا جدد للمتهم توفيق بوعشرين.

وجاء تقرير الخبرة التقنية التي أجراها معهد الدرك الملكي في 63 صفحة، حيث خلصت نتائج الخبرة إلى صحة الفيديوهات وسلامة تسجيلها من أي تحريف أو تزوير، مع توقيع كل من الخبراء ''اليوتنان كولونير مامون العلوي'' و ''اليوتنان كولونير محمد الشكدلي'' و ''النقيب جلال سلامة''.



ويتابع بوعشرين بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، كما يتابع المتهم بجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير و التسجيل.