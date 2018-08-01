إعتقال مسؤول أمني بارز أطاح به الرقم الأخضر و إيداعه سجن أيت ملول ﻿

في آخر مستجدات المسؤول الأمني البارز الذي جرى توقيفه يوم الإثنين الماضي بمدينة بيوكرى إقليم اشتوكة أيت بها متلبسا بتسلم رشوة بقيمة 500 درهم من سائق للنقل المزدوج، علمت ''شوف تيفي''، أن الوكيل العام

شوف تيفي:أيت ملول

في آخر مستجدات المسؤول الأمني البارز الذي جرى توقيفه يوم الإثنين الماضي بمدينة بيوكرى إقليم اشتوكة أيت بها متلبسا بتسلم رشوة بقيمة 500 درهم من سائق للنقل المزدوج، علمت "شوف تيفي"، أن الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، أمر بإيداعه سجن أيت ملول في انتظار إنطلاق أولى جلسات محاكمته.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فالموقوف يشغل منصب رئيس الهيئة الحضرية لمنطقة أمن بيوكرى، جرى اعتقاله بداية هذا الأسبوع إثر تقدم سائق للنقل المزدوج ببيوكرى بشكاية عبر الرقم الأخضر، يتهم فيها المسؤول الأمني بابتزازه في مبلغ مالي قدره 500 درهم.

وبناءا على هذه المكالمة الهاتفية، أعطت النيابة العامة أوامرها لعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى بمباشرة العمل لتوقيف المعني بالأمر، وبتنسيق مع المشاكي وعناصر الدرك جرى ضبط المشتبه به متلبسا بتسلم المبلغ المالي المذكور، ليتم إحالته على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث والتحقيق معه حول حيثيات وملابسات الواقعة، قبل أن يتم عرضه أمام الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، الذي أمر بإيداعه بسجن أيت ملول، في انتظار بدء أولى جلسات محاكمته.