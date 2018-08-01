بعد جدل إدراج الدارجة في المقررات الدراسية.. باحثون وجامعيون يؤسسون مرصدا لإصلاح التعليم ﻿

بعد الجدل الكبير حول استخدام عبارات من الدارجة المغربية في المقررات الدراسية للسنتين الأولى والثانية ابتدائي، خرج إلى الوجود مرصد وطني لمنظومة التربية و التكوين، وتأسس المرصد هذا الأسبوع بمبادرة

شوف تيفي

بعد الجدل الكبير حول استخدام عبارات من الدارجة المغربية في المقررات الدراسية للسنتين الأولى والثانية ابتدائي، خرج إلى الوجود مرصد وطني لمنظومة التربية و التكوين، وتأسس المرصد هذا الأسبوع بمبادرة من مجموعة من الأساتذة الباحثين و الفاعلين التربوين ينتمون إلى حقول معرفية مختلفة و متعددة و إلى مجموعة من مؤسسات منظومة التربية و التكوين، وأطلقوا على هذا المرصد اسم "المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين"، وعن الأهداف المرجوة، يؤكد المرصد في بلاغ له توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أنه يأتي في سياق الرغبة في تحسين و تجويد منظومة التربية و التكوين من الأولي إلى العالي و كذا تشجيع كل المبادرات الفردية و الجماعية المؤسساتية التي تهدف إلى تصحيح و إصلاح أوضاع المنظومة و مكوناتها من تلاميذ و طلاب وموظفين و أساتذة و مناهج وبرامج و ظروف استقبال وتعلم و تكوين وأفق تشغيل و انخراط في الحياة بكل مسؤولية و وطنية بما ينعكس إيجابا على الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و المعرفية و السياسية لبلادنا عبر الانخراط في المشروع التنموي الجديد لمغرب القرن الواحد و العشرين ويضيف في أهدافه و مراميه "ضمان التعليم الجيد و العصري و العمومي المنصف و الملزم لكل المؤسسات و البنيات و الأفراد و الجماعات لأنه مسؤولية الجميع في إطار تعاقدي متجدد و مساهمة من المرصد الوطني في الإجابة عن سؤال أي تربية و تكوين لطفولة و شباب اليوم".

يضم المرصد أسماء وازنة، من قبيل محمد الدرويش رئيسا، عبد الكريم مادون، عبد الرحمان طنكول، الزهرة اللهيوي، محمد السيدي، بنيونس المرزوقي، معروف البكاي، فؤاد عمور، بقضايا أحمد هجري، حسن برقية، الموساوي العجلاوي، محمد لشهب، احسان المسكيني، بصفتهم جميعا نوابا للرئيس مكلفين بمهام.