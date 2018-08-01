السيول تجرف طفلة صغيرة بتارودانت ﻿

لقيت طفلة صغيرة تبلغ من العمر 9 سنوات مساء أمس الأربعاء مصرعها، بعدما جرفتها سيول أحد الأودية بدوار ''إغانيمن'' بجماعة أكادير ملول التابعة لدائرة تالوين قيادة سكتانة إقليم تارودانت، نتيجة الأمطار

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لقيت طفلة صغيرة تبلغ من العمر 9 سنوات مساء أمس الأربعاء مصرعها، بعدما جرفتها سيول أحد الأودية بدوار "إغانيمن" بجماعة أكادير ملول التابعة لدائرة تالوين قيادة سكتانة إقليم تارودانت، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.

ووفق مصدر خاص لقناة "شوف تيفي"، فالهالكة كانت تلهو رفقة أطفال آخرين بجنبات واد إغانيمن غير آبهين بالتساقطات المطرية المتهاطلة، قبل أن تباغثهم سيول الواد وتجرف الضحية، فيما نجا رفاقها بأعجوبة من الواد الذي هب بسرعة في لمح البصر، ليحمل معه الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات نحو وجهة غير معلومة، تاركا آسى وحزن عميقين في نفوس والديها، الذين أصيبا بصدمة كبيرة جراء فقدانهما لفلذة كبدهما.

وفور علمها بالواقعة هرعت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية التي انخرطت في رحلة البحث عن المفقودة، ولم يعثر عليها إلى بعد ساعات طويلة على فقدانها، وجرى نقلها صوب مستودع الأموات، فيما باشرت عناصر الدرك الملكي تحقيقها في الحادث لمعرفة حيثيات وملابسات وقوعه.