 المغرب أكثر الدول تعرضا للقرصنة الإلكترونية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد تفكيكها مؤخرا بتطوان من طرف رجال الخيام.. الخلية الإرهابية اللي كانت غادي تفجر المغرب كانو يخططون لاغتيال كاتب مغربي مثير للجدل | بوليتيك

بعد تفكيكها مؤخرا بتطوان من طرف رجال الخيام.. الخلية الإرهابية اللي كانت غادي تفجر المغرب كانو

صــادم..الخبرة التقنية تكـشفُ 15 فيديو جنسي جديد لـتوفيق بوعشرين..(تفاصيل مثيرة) | بوليتيك

صــادم..''الخبرة التقنية'' تكـشفُ 15 فيديو جنسي جديد لـ''توفيق بوعشرين''..(تفاصيل مثيرة)

إعتقال مسؤول أمني بارز أطاح به الرقم الأخضر و إيداعه سجن أيت ملول | حوادث و حقوق

إعتقال مسؤول أمني بارز أطاح به الرقم الأخضر و إيداعه سجن أيت ملول

بعد جدل إدراج الدارجة في المقررات الدراسية.. باحثون وجامعيون يؤسسون مرصدا لإصلاح التعليم | بوليتيك

بعد جدل إدراج الدارجة في المقررات الدراسية.. باحثون وجامعيون يؤسسون مرصدا لإصلاح التعليم

السيول تجرف طفلة صغيرة بتارودانت | حوادث و حقوق

السيول تجرف طفلة صغيرة بتارودانت

المغرب أكثر الدول تعرضا للقرصنة الإلكترونية | بوليتيك

المغرب أكثر الدول تعرضا للقرصنة الإلكترونية

عاجل..القرطاس فمريكان..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل..القرطاس فمريكان..وهذا عدد القتلى

إيقاف ثلاثة قاصرين يقومون بالسرقة بطريقة ذكية بكلميم | حوادث و حقوق

إيقاف ثلاثة قاصرين يقومون بالسرقة بطريقة ذكية بكلميم

بعد الفايسبوك..ترامب يعلن الحرب على عمالقة الإنترنت | دولي

بعد الفايسبوك..ترامب يعلن الحرب على عمالقة الإنترنت

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

المغرب أكثر الدول تعرضا للقرصنة الإلكترونية

بتاريــخ : 13 شتنبر 2018 / 13:39 المغرب أكثر الدول تعرضا للقرصنة الإلكترونية | بوليتيك
المغرب أكثر الدول تعرضا للقرصنة الإلكترونية
حذرت شركة ''كاسبيرسكي لاب'' المغاربة من تعرضهم لهجمات الكترونية عبر البرامج الخبيثة التخريبية، حيث كشف آخر تقرير حديث لشركة ''كاسبيرسكي لاب''، أن المغرب يعد من بين أكثر الدول تعرضا للهجمات الالكترونية

شوف تيفي

 حذرت شركة "كاسبيرسكي لاب" المغاربة من تعرضهم لهجمات الكترونية عبر البرامج الخبيثة التخريبية، حيث كشف آخر تقرير حديث لشركة "كاسبيرسكي لاب"، أن المغرب يعد من بين أكثر الدول تعرضا للهجمات الالكترونية

 وحسب المصدر ذاته، فإن المغرب حل في المركز الثالث عالميا من بين الدول الأكثر تعرضا للهجمات الالكترونية، سواء تلك التي مصدرها الانترنت، أو تلك التي تأتي عبر وسائط التخزين القابلة للحمل، كالأقراص المدمجة أو المفاتيح "ي واس بي" وغيرها، التي تستهدف حواسيب المقاولات أو الأفراد .

 وحسب تقرير الشركة المتخصصة في الأمن الالكتروني، فقد حل المغرب في المركز الثالث بنسبة 64.8 في المائة من نسبة الهجمات الالكترونية، التي تتعرض لها أجهزة الحواسيب المتصلة بنظم الرقابة الصناعية، ليعد المغرب ضمن خانة أكثر 20 دولة تعرضا للهجمات الالكترونية بالبرمجيات الخبيثة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب قرصنة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد تفكيكها مؤخرا بتطوان من طرف رجال الخيام.. الخلية الإرهابية اللي كانت غادي تفجر المغرب كانو يخططون لاغتيال كاتب مغربي مثير للجدل | بوليتيك

بعد تفكيكها مؤخرا بتطوان من طرف رجال الخيام.. الخلية الإرهابية اللي كانت غادي تفجر المغرب كانو يخططون لاغتيال كاتب مغربي مثير للجدل

صــادم..الخبرة التقنية تكـشفُ 15 فيديو جنسي جديد لـتوفيق بوعشرين..(تفاصيل مثيرة) | بوليتيك

صــادم..''الخبرة التقنية'' تكـشفُ 15 فيديو جنسي جديد لـ''توفيق بوعشرين''..(تفاصيل مثيرة)

بعد جدل إدراج الدارجة في المقررات الدراسية.. باحثون وجامعيون يؤسسون مرصدا لإصلاح التعليم | بوليتيك

بعد جدل إدراج الدارجة في المقررات الدراسية.. باحثون وجامعيون يؤسسون مرصدا لإصلاح التعليم

بعد خطاب العرش..أخنـوش يُــــسند حزب التجمع الوطني للأحرار لقطاعه الشبابي | بوليتيك

بعد خطاب العرش..أخنـوش يُــــسند حزب التجمع الوطني للأحرار لقطاعه الشبابي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رواية صادمة تكشفها عائلة الشاب الثاني اللي قتلاتو ملكة الجمال من آسفي | بــووز
منذ 2 ساعات

رواية صادمة تكشفها عائلة الشاب الثاني اللي قتلاتو ملكة الجمال من آسفي

هذا آخر ما قام به الشاب اللي قتلاتو ملكة جمال مغربية كتعيش بالخليج ..حقائق مثيرة من قلب منزله بآسفي | بــووز

هذا آخر ما قام به الشاب اللي قتلاتو ملكة جمال مغربية كتعيش بالخليج ..حقائق مثيرة من قلب منزله بآسفي

في أول خروج إعلامي..عائلة الشاب اللي قتلاتو ملكة جمال بمراكش تكشف حقائق جد خطيرة وصادمة | بــووز

في أول خروج إعلامي..عائلة الشاب اللي قتلاتو ملكة جمال بمراكش تكشف حقائق جد خطيرة وصادمة

برشلونة يحتفل بعشرية عقله المدبر | قنوات أخرى

برشلونة يحتفل بعشرية عقله المدبر

﻿

آخر المستجدات

بعد تفكيكها مؤخرا بتطوان من طرف رجال الخيام.. الخلية الإرهابية اللي كانت غادي تفجر المغرب كانو يخططون لاغتيال كاتب مغربي مثير للجدل | بوليتيك
منذ 11 دقيقة

بعد تفكيكها مؤخرا بتطوان من طرف رجال الخيام.. الخلية الإرهابية اللي كانت غادي تفجر المغرب كانو

صــادم..الخبرة التقنية تكـشفُ 15 فيديو جنسي جديد لـتوفيق بوعشرين..(تفاصيل مثيرة) | بوليتيك

صــادم..''الخبرة التقنية'' تكـشفُ 15 فيديو جنسي جديد لـ''توفيق بوعشرين''..(تفاصيل مثيرة)

إعتقال مسؤول أمني بارز أطاح به الرقم الأخضر و إيداعه سجن أيت ملول | حوادث و حقوق

إعتقال مسؤول أمني بارز أطاح به الرقم الأخضر و إيداعه سجن أيت ملول

بعد جدل إدراج الدارجة في المقررات الدراسية.. باحثون وجامعيون يؤسسون مرصدا لإصلاح التعليم | بوليتيك

بعد جدل إدراج الدارجة في المقررات الدراسية.. باحثون وجامعيون يؤسسون مرصدا لإصلاح التعليم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.