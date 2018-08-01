المغرب أكثر الدول تعرضا للقرصنة الإلكترونية ﻿

حذرت شركة ''كاسبيرسكي لاب'' المغاربة من تعرضهم لهجمات الكترونية عبر البرامج الخبيثة التخريبية، حيث كشف آخر تقرير حديث لشركة ''كاسبيرسكي لاب''، أن المغرب يعد من بين أكثر الدول تعرضا للهجمات الالكترونية

شوف تيفي

حذرت شركة "كاسبيرسكي لاب" المغاربة من تعرضهم لهجمات الكترونية عبر البرامج الخبيثة التخريبية، حيث كشف آخر تقرير حديث لشركة "كاسبيرسكي لاب"، أن المغرب يعد من بين أكثر الدول تعرضا للهجمات الالكترونية

وحسب المصدر ذاته، فإن المغرب حل في المركز الثالث عالميا من بين الدول الأكثر تعرضا للهجمات الالكترونية، سواء تلك التي مصدرها الانترنت، أو تلك التي تأتي عبر وسائط التخزين القابلة للحمل، كالأقراص المدمجة أو المفاتيح "ي واس بي" وغيرها، التي تستهدف حواسيب المقاولات أو الأفراد .

وحسب تقرير الشركة المتخصصة في الأمن الالكتروني، فقد حل المغرب في المركز الثالث بنسبة 64.8 في المائة من نسبة الهجمات الالكترونية، التي تتعرض لها أجهزة الحواسيب المتصلة بنظم الرقابة الصناعية، ليعد المغرب ضمن خانة أكثر 20 دولة تعرضا للهجمات الالكترونية بالبرمجيات الخبيثة.