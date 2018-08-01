عاجل..القرطاس فمريكان..وهذا عدد القتلى ﻿

فتح مسلح النار بولاية كاليفورنيا،غرب الولايات المتحدة، مما أوقع خمسة قتلى، قبل أن يقدم على الانتحار، وفق ما أفاد متحدث باسم الشرطة المحلية اليوم الخميس.

"شوف تيفي"

فتح مسلح النار بولاية كاليفورنيا،غرب الولايات المتحدة، مما أوقع خمسة قتلى، قبل أن يقدم على الانتحار، وفق ما أفاد متحدث باسم الشرطة المحلية اليوم الخميس.

وحسب مجموعة من الوكالات الإخبارية فقد ذكر مارك كينغ مسؤول من شرطة منطقة كيرن أن "هناك ستة قتلى هم المشتبه به وخمسة ضحايا" مضيفا "يمكن أن يكون الحادث عمل عنف منزلي "، موضحا أنه "قتل ثلاثة أشخاص في المكان قبل أن يلوذ المشتبه به بالفرار ومعه مسدس من عيار كبير".

وأشار المسؤول الأمني أن "المشتبه به أطلق النار في البدء على رجل في شركة الشحن ثم قتل زوجته وطارد شاهد ا على إطلاق النار فقتله".موضحا أن "الشرطة طاردت المشتبه به الذي توقف عند شركة وترج ل قبل أن يطلق النار على نفسه".