 إيقاف ثلاثة قاصرين يقومون بالسرقة بطريقة ذكية بكلميم ﻿
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إيقاف ثلاثة قاصرين يقومون بالسرقة بطريقة ذكية بكلميم

بتاريــخ : 13 شتنبر 2018 / 13:13 إيقاف ثلاثة قاصرين يقومون بالسرقة بطريقة ذكية بكلميم | حوادث و حقوق
إيقاف ثلاثة قاصرين يقومون بالسرقة بطريقة ذكية بكلميم
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم في ظرف وجيز ليلة أمس الأربعاء- الخميس، من إيقاف ثلاثة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 14و17 سنة من أجل السرقة بالنشل.

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم في ظرف وجيز ليلة أمس الأربعاء- الخميس، من إيقاف ثلاثة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 14و17 سنة من أجل السرقة بالنشل.

وجاء إيقاف القاصرين بناء على شكاية تقدم بها أحد الأشخاص إلى المصالح الأمنية بمدينة كلميم، تشير إلى أنه وأثناء انهماك الضحية في التبضع على مستوى شارع 20 غشت بالمدينة قام أحد الموقوفين بالاصطدام به عنوة ليفسح المجال لمشاركيه اللذين تمكنا من الاستيلاء على مبلغ مالي من داخل حقيبته.

وبأمر من النيابة العامة المختصة تم الاحتفاظ بالقاصرين بالجناح المخصص للأحداث لفائدة البحث والتقديم.

‫شوف تيفي

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