 بالفيديو ..مغربية طاحت في شبكة سماسرة زواج بتركيا وقتلوها بالقرطاس+تفاصيل جد صادمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد تفكيكها مؤخرا بتطوان من طرف رجال الخيام.. الخلية الإرهابية اللي كانت غادي تفجر المغرب كانو يخططون لاغتيال كاتب مغربي مثير للجدل | بوليتيك

بعد تفكيكها مؤخرا بتطوان من طرف رجال الخيام.. الخلية الإرهابية اللي كانت غادي تفجر المغرب كانو

صــادم..الخبرة التقنية تكـشفُ 15 فيديو جنسي جديد لـتوفيق بوعشرين..(تفاصيل مثيرة) | بوليتيك

صــادم..''الخبرة التقنية'' تكـشفُ 15 فيديو جنسي جديد لـ''توفيق بوعشرين''..(تفاصيل مثيرة)

إعتقال مسؤول أمني بارز أطاح به الرقم الأخضر و إيداعه سجن أيت ملول | حوادث و حقوق

إعتقال مسؤول أمني بارز أطاح به الرقم الأخضر و إيداعه سجن أيت ملول

بعد جدل إدراج الدارجة في المقررات الدراسية.. باحثون وجامعيون يؤسسون مرصدا لإصلاح التعليم | بوليتيك

بعد جدل إدراج الدارجة في المقررات الدراسية.. باحثون وجامعيون يؤسسون مرصدا لإصلاح التعليم

السيول تجرف طفلة صغيرة بتارودانت | حوادث و حقوق

السيول تجرف طفلة صغيرة بتارودانت

المغرب أكثر الدول تعرضا للقرصنة الإلكترونية | بوليتيك

المغرب أكثر الدول تعرضا للقرصنة الإلكترونية

عاجل..القرطاس فمريكان..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل..القرطاس فمريكان..وهذا عدد القتلى

إيقاف ثلاثة قاصرين يقومون بالسرقة بطريقة ذكية بكلميم | حوادث و حقوق

إيقاف ثلاثة قاصرين يقومون بالسرقة بطريقة ذكية بكلميم

بعد الفايسبوك..ترامب يعلن الحرب على عمالقة الإنترنت | دولي

بعد الفايسبوك..ترامب يعلن الحرب على عمالقة الإنترنت

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بالفيديو ..مغربية طاحت في شبكة سماسرة زواج بتركيا وقتلوها بالقرطاس+تفاصيل جد صادمة

بتاريــخ : 13 شتنبر 2018 / 12:48 بالفيديو ..مغربية طاحت في شبكة سماسرة زواج بتركيا وقتلوها بالقرطاس+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق
بالفيديو ..مغربية طاحت في شبكة سماسرة زواج بتركيا وقتلوها بالقرطاس+تفاصيل جد صادمة
لقيت مغربية مصرعها، بطريقة بشعة، مساء أمس الأربعاء، عقب إصابتها بطلقات نارية، داخل منزل يوجد بمنطقة إنسورت بتركيا، عقب وقوع خلاف بين أعضاء شبكة متخصصة في تزويج الفتيات.

"شوف تيفي"

لقيت مغربية مصرعها، بطريقة بشعة، مساء أمس الأربعاء، عقب إصابتها بطلقات نارية، داخل منزل يوجد بمنطقة إنسورت بتركيا، عقب وقوع خلاف بين أعضاء شبكة متخصصة في تزويج الفتيات.

وحسب ما كشف عنه موقع "hurriyet" التركي، يومه الخميس، فإن الأمر يتعلق بمغربية تدعى "إيمان" البالغة من العمر قيد حياتها 25 سنة، كان تقطن بمنزل رفقة سوري وشخص آخر، مشيرا إلى أن هذا الأخير وبسبب وقوع خلاف حول مراسيم الزفاف، أقدم على إطلاق الرصاص بواسطة بندقية على الشابة المغربية والسوري.

وأضاف الموقع ذاته أن المغربية، لفظت أنفاسها الأخيرة مباشرة بعد نقلها إلى المستشفى، في حين فارق الحياة بمكان الجريمة السوري المسمى "ناظم" والذي كان يستعد للزواج.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المستشفى السوري مراسيم الزفاف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إعتقال مسؤول أمني بارز أطاح به الرقم الأخضر و إيداعه سجن أيت ملول | حوادث و حقوق

إعتقال مسؤول أمني بارز أطاح به الرقم الأخضر و إيداعه سجن أيت ملول

السيول تجرف طفلة صغيرة بتارودانت | حوادث و حقوق

السيول تجرف طفلة صغيرة بتارودانت

إيقاف ثلاثة قاصرين يقومون بالسرقة بطريقة ذكية بكلميم | حوادث و حقوق

إيقاف ثلاثة قاصرين يقومون بالسرقة بطريقة ذكية بكلميم

صادم... بعد وفاة شقيقته منذ 5 أشهر معاق خمسيني يلقى حتفه بالجوع بتارودانت | حوادث و حقوق

صادم... بعد وفاة شقيقته منذ 5 أشهر ''معاق'' خمسيني يلقى حتفه بالجوع بتارودانت

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رواية صادمة تكشفها عائلة الشاب الثاني اللي قتلاتو ملكة الجمال من آسفي | بــووز
منذ 2 ساعات

رواية صادمة تكشفها عائلة الشاب الثاني اللي قتلاتو ملكة الجمال من آسفي

هذا آخر ما قام به الشاب اللي قتلاتو ملكة جمال مغربية كتعيش بالخليج ..حقائق مثيرة من قلب منزله بآسفي | بــووز

هذا آخر ما قام به الشاب اللي قتلاتو ملكة جمال مغربية كتعيش بالخليج ..حقائق مثيرة من قلب منزله بآسفي

في أول خروج إعلامي..عائلة الشاب اللي قتلاتو ملكة جمال بمراكش تكشف حقائق جد خطيرة وصادمة | بــووز

في أول خروج إعلامي..عائلة الشاب اللي قتلاتو ملكة جمال بمراكش تكشف حقائق جد خطيرة وصادمة

برشلونة يحتفل بعشرية عقله المدبر | قنوات أخرى

برشلونة يحتفل بعشرية عقله المدبر

﻿

آخر المستجدات

بعد تفكيكها مؤخرا بتطوان من طرف رجال الخيام.. الخلية الإرهابية اللي كانت غادي تفجر المغرب كانو يخططون لاغتيال كاتب مغربي مثير للجدل | بوليتيك
منذ 10 دقائق

بعد تفكيكها مؤخرا بتطوان من طرف رجال الخيام.. الخلية الإرهابية اللي كانت غادي تفجر المغرب كانو

صــادم..الخبرة التقنية تكـشفُ 15 فيديو جنسي جديد لـتوفيق بوعشرين..(تفاصيل مثيرة) | بوليتيك

صــادم..''الخبرة التقنية'' تكـشفُ 15 فيديو جنسي جديد لـ''توفيق بوعشرين''..(تفاصيل مثيرة)

إعتقال مسؤول أمني بارز أطاح به الرقم الأخضر و إيداعه سجن أيت ملول | حوادث و حقوق

إعتقال مسؤول أمني بارز أطاح به الرقم الأخضر و إيداعه سجن أيت ملول

بعد جدل إدراج الدارجة في المقررات الدراسية.. باحثون وجامعيون يؤسسون مرصدا لإصلاح التعليم | بوليتيك

بعد جدل إدراج الدارجة في المقررات الدراسية.. باحثون وجامعيون يؤسسون مرصدا لإصلاح التعليم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.