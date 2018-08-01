بالفيديو ..مغربية طاحت في شبكة سماسرة زواج بتركيا وقتلوها بالقرطاس+تفاصيل جد صادمة ﻿

لقيت مغربية مصرعها، بطريقة بشعة، مساء أمس الأربعاء، عقب إصابتها بطلقات نارية، داخل منزل يوجد بمنطقة إنسورت بتركيا، عقب وقوع خلاف بين أعضاء شبكة متخصصة في تزويج الفتيات.

"شوف تيفي"

لقيت مغربية مصرعها، بطريقة بشعة، مساء أمس الأربعاء، عقب إصابتها بطلقات نارية، داخل منزل يوجد بمنطقة إنسورت بتركيا، عقب وقوع خلاف بين أعضاء شبكة متخصصة في تزويج الفتيات.

وحسب ما كشف عنه موقع "hurriyet" التركي، يومه الخميس، فإن الأمر يتعلق بمغربية تدعى "إيمان" البالغة من العمر قيد حياتها 25 سنة، كان تقطن بمنزل رفقة سوري وشخص آخر، مشيرا إلى أن هذا الأخير وبسبب وقوع خلاف حول مراسيم الزفاف، أقدم على إطلاق الرصاص بواسطة بندقية على الشابة المغربية والسوري.

وأضاف الموقع ذاته أن المغربية، لفظت أنفاسها الأخيرة مباشرة بعد نقلها إلى المستشفى، في حين فارق الحياة بمكان الجريمة السوري المسمى "ناظم" والذي كان يستعد للزواج.