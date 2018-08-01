حصري..محامي لمجرد يلعب آخر أوراقه ويؤكد أن علاقة لمجرد بالفتاة الفرنسية كانت رضائية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحامي الفرنسي ''فيديدا''، يسابق الزمن من أجل الخروج بحل حتى لا يتم اعتقال موكله الفنان المغربي سعد للمجرد مرة أخرى، بعد أن أسر المدعي العام على إعادته إلى السجن

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المحامي الفرنسي "فيديدا"، يسابق الزمن من أجل الخروج بحل حتى لا يتم اعتقال موكله الفنان المغربي سعد للمجرد مرة أخرى، بعد أن أسر المدعي العام على إعادته إلى السجن الاحتياطي إلى حين النطق بالحكم في قضيته مع فتاة منطقة "سان تروبيه".

وأوضح المصدر ذاته أن المحامي المذكور، سيتقدم بالعديد من الدفوعات من أجل التأكيد على أن العلاقة بين المجرد والشابة كانت رضائية وبالتالي لا يمكن اعتبارها "اغتصابا".

وأكد ذات المصدر أن المدعي العام ونظرا لمتابعة لمجرد في قضية "لورا بوريول"، فقد طالب بضرورة إعادة "المعلم" للسجن الاحتياطي بعد مثوله أمام قاضي الحريات الثلاثاء المقبل و هو الأمر الذي لم يحسم فيه بعد .