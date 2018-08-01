بعد خطاب العرش..أخنـوش يُــــسند حزب التجمع الوطني للأحرار لقطاعه الشبابي ﻿

اعتبارا للدينامية التنظيمية والسياسية التي يشهدها حزب التجمع الوطني للأحرار منذ المؤتمر الوطني السادس، والتي تروم النهوض بالعمل الحزبي وجعله في خدمة الوطن والمجتمع والاهتمام بالشباب تأطيرا

شوف تيفي

اعتبارا للدينامية التنظيمية والسياسية التي يشهدها حزب التجمع الوطني للأحرار منذ المؤتمر الوطني السادس، والتي تروم النهوض بالعمل الحزبي وجعله في خدمة الوطن والمجتمع والاهتمام بالشباب تأطيرا وتكوينا وتوجيها، عقدت الشبيبة التجمعية لقاءا مع الرئيس عزيز أخنوش، الأربعاء 12 شتنبر بالدار البيضاء.

وحسب "بيان" توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإيمانا من شبيبة الحزب بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها لتحمل مهام الإنصات والتأطير والاقتراح العمومي بحثا عن ممكنات فعل سياسي متوازن وصادق وحلول عملية ملموسة، فإن مكتب الفدرالية الوطنية لشبببة التجمع أكد رئيس الحزب استشعاره العميق لحجم الالتزامات التي تطوق عمله للمساهمة المشتركة في البناء والإصلاح وفق النسق الذي رسمه محمد السادس ،تدارس المجتمعون خلال هذا اللقاء جملة من القضايا التي تهم واقع الشباب، والمرتبطة أساسا بالتعليم والتشغيل، وأكدوا على ضرورة العمل على إبداع الصيغ الخلاقة لتفعيل مضامين الخطابين الملكيين الساميين، والإهتداء بالتوجيهات الملكية المضمنة بهما، بما يمكن من جعل الشباب في صدارة الإهتمامات وقطبا رافعا للتنمية الشاملة.

واطلع عزيز أخنوش رئيس الحزب، خلال هذا اللقاء على التحضيرات الجارية والترتيبات المتخذة لإنجاح الدورة الثانية للجامعة الصيفية، التي ستنظمها الشبيبة التجمعية بمدينة مراكش أيام21/22 شتنبر الجاري، معبرين عن الجاهزية التامة لإنجاح هذا الورش التأطيري الهام، والذي لا يعتبر فقط حلقة درس و مناقشة فكرية ونظرية، بل يتعداه إلى كونه لقاء يجدد قيم التفاعل والتواصل الوطني بين مختلف أبناء التراب المغربي من شماله إلى صحرائه، لقاء يساهم في تلاقح الأجيال والتجارب والمسارات ويرسخ روابط الانتماء الجماعي لثوابث الامة.

ووجه أعضاء المكتب الفيدرالي إلى ضرورة التقيد بصفات السياسي النبيل، مع وجوب التحلي بروح وقيم الانخراط الوطني المسؤول و الفعال في الأوراش التنظيمية والسياسية التي يباشرها التجمع الوطني للأحرار بكل مناطق وجهات المملكة على ايقاع الاستمرار في الحفاظ على خطاب الوضوح المباشر والصراحة الكاملة، خطاب التفاؤل والثقة في المستقبل، وفي قدرات البلاد من أجل إعطاء المصداقية للعمل السياسي قطعا مع محاولات التيئيس والتبخيس للمجهودات.