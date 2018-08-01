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حصري..هذا موعد مثول لمجرد أمام قاضي الحريات في قضيته الثانية المتعلقة بالاغتصاب | ثقافة و فنون

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حصري..هذا موعد مثول لمجرد أمام قاضي الحريات في قضيته الثانية المتعلقة بالاغتصاب

بتاريــخ : 13 شتنبر 2018 / 10:38 حصري..هذا موعد مثول لمجرد أمام قاضي الحريات في قضيته الثانية المتعلقة بالاغتصاب | ثقافة و فنون
حصري..هذا موعد مثول لمجرد أمام قاضي الحريات في قضيته الثانية المتعلقة بالاغتصاب
عملت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان المغربي سعد لمجرد، سيمثل مرة أخرى أمام قاضي الحريات يوم الثلاثاء 18 شتنبر الجاري بمحكمة ''دراكنيون'' بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا.

"شوف تيفي"

عملت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفنان المغربي سعد لمجرد، سيمثل مرة أخرى أمام قاضي الحريات يوم الثلاثاء 18 شتنبر الجاري بمحكمة "دراكنيون" بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا.

وأوضح المصدر ذاته أن قاضي الحريات، سيستمع للمرة الثالثة للفنان المغربي من أجل المقارنة بين إفاداته السابقة والإفادات الجديدة التي سيدلي بها، مشيرا إلى أن مثوله أمام القاضي، جاء بعد الانتهاء من التحقيقات، وأيضا بناء على الاعتراض المقدم من المدعي العام، والذي رفض منح "المعلم" السراح المؤقت.

تجدر الإشارة إلى أن شابة تبلغ من العمر 29 سنة، تتهم الفنان المغربي سعد لمجرد باغتصابها داخل فندق مشهور بمنطقة سان تروبيه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعد لمجرد قاضي الحريات التحقيقات المدعي العام

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