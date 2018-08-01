صادم... بعد وفاة شقيقته منذ 5 أشهر ''معاق'' خمسيني يلقى حتفه بالجوع بتارودانت ﻿

ذكرت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن سبب وفاة شقيقين (أخ وأخته) جرى العثور عليهما صباح يوم أمس الأربعاء 12 شتنبر 2018 بمنزل وسط مدينة تارودانت وقد بلغا درجة جد متقدمة من التحلل يرجع إلى وفاة الأخت التي

شوف تيفي:تارودانت

ذكرت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن سبب وفاة شقيقين (أخ وأخته) جرى العثور عليهما صباح يوم أمس الأربعاء 12 شتنبر 2018 بمنزل وسط مدينة تارودانت وقد بلغا درجة جد متقدمة من التحلل يرجع إلى وفاة الأخت التي كانت ترعى شقيقها ''المعاق'' منذ 5 أشهر لتتركه وحيدا غير قادر على الحركة والاعتناء بنفسه وسط المنزل اللذين كانا يقطنانه ليلقى حتفه بعد مدة بسبب عدم تمكنه من الأكل والشرب.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الأخت كانت تعيش رفقة أخ لها يكبرها بعشر سنوات ويعاني من إعاقة جسدية شلت حركاته ولا يقوى على الحركة، وكانت المعيل الوحيد له في غياب والديهما، حيث تعتني به وتمده بالأكل والشرب والملبس إلى غير ذلك من حاجياته الضرورية، غير أن القدر عجل بوفاتها قبل 5 أشهر، لتترك شقيقها ''المعاق'' بدون معيل وسط المنزل، وبعيد عن العالم الخارجي يصارع معاناة الإعاقة والجوع والعطش إلى أن وافته المنية هو الآخر، بعدما تحللت جثة أخته وأصبحت عظاما مهترئة.

وأضافت ذات المصادر، أنه بعد غياب الشقيقين عن العالم الخارجي وانبعاث روائح كريهة من داخل المنزل دفع بالجيران إلى إبلاغ السلطات المحلية و الأمنية بالأمر ليتم اقتحام المنزل بأمر من النيابة العامة، إذ جرى العثور عليهما جثة هامدة في حالة جد مأسوية، وتم نقلهما نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بتارودانت لإخضاعهما للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة الحقيقية.