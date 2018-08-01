قلعة مكونة..التحرش الجنسي يدفع بمتزوج لقتل شاب ثلاتيني...تفاصيل مثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن شخصا ثلاثينيا فارق الحياة مساء أمس الأربعاء بدوار أيت عمي موح، بجماعة أيت سدرات بمدينة قلعة مكونة التابعة لإقليم تنغير، متأثرا بطعنات قاتلة تلقها على مستوى الصدر

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة، أن شخصا ثلاثينيا فارق الحياة مساء أمس الأربعاء بدوار أيت عمي موح، بجماعة أيت سدرات بمدينة قلعة مكونة التابعة لإقليم تنغير، متأثرا بطعنات قاتلة تلقها على مستوى الصدر والوجه من طرف شخص آخر متزوج.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فحيثيات الحادث تعود إلى إقدام زوجة المشتبه به على تقديم شكوى لزوجها تتهم فيها الهالك المتزوج والمنحدر من دوار "أمسكار" بجماعة إغيل نومكون، بقلعة مكونة بمضايقتها كلما خرجت من منزلها وملاحقتها بالأزقة والتحرش بها، وهي الشكوى التي أثارت غضب الزوج فخرج من منزله، وأخد معه سكينا، وقصد منزل الهالك للثأر والانتقام لشرف زوجته وكرامته، فانتظر أمام المنزل حتى عاد الهالك من أحد الأسواق الأسبوعية بالمنطقة، ليباغثه ويوجه له طعنات قاتلة على مستوى الوجه والصدر تاركا إياه غارقا في دمائه ليلوذ بالفرار، وعجلت قوة الطعنات التي تلقها الهالك بوفاته دقائق قليلة فقط من وقوع النزاع.

ومباشرة بعد علمها بالحادث، هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية لعين المكان، وقامت بمعاينة جثة الهالك، قبل أن يتم نقله صوب مستودع الأموات بقلعة مكونة لإخضاعه للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما باشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها وأبحاثها الميدانية، والتي مكنتها في ظرف وجيز من توقيف الجاني، وإحالته على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول حيثيات وملابسات إقدامه على إزهاق روح الهالك بهذه الطريقة البشعة.