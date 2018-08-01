صادم..السرطان سيحصد أرواح 9.6 مليون شخص خلال 2018 ﻿

أكدت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، إن السرطان سيحصد أرواح 9.6 مليون شخص في 2018، أو ما يمثل واحدا من كل ثمانية حالات وفاة بين الرجال، وواحدا من بين كل 11 حالة بين النساء.

"شوف تيفي"+" و م ع"

أكدت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، إن السرطان سيحصد أرواح 9.6 مليون شخص في 2018، أو ما يمثل واحدا من كل ثمانية حالات وفاة بين الرجال، وواحدا من بين كل 11 حالة بين النساء.

وأوضحت الوكالة، في تقرير عممته أمس الأربعاء، أن حالات الإصابة بالسرطان في العالم سترتفع بنحو 18.1 مليون حالة هذا العام، صعودا من 14.1 مليون إصابة و 8.2 مليون حالة وفاة في عام 2012، عندما تم نشر نتائج آخر تقرير.

وأضافت الوكالة أن العبء المتزايد للمرض، من حيث عدد الحالات الجديدة والانتشار والوفيات، يرجع إلى عدة عوامل، منها التطور الاجتماعي والاقتصادي وتزايد عدد السكان والشيخوخة.

وقال التقرير إن سرطان الرئة، الذي يسببه التدخين بشكل أساسي، يمثل السبب الرئيسي للوفيات بالسرطان في العالم.

وأكد أنه إلى جانب سرطان الثدي، يتسبب سرطان الرئة أيضا في أكبر عدد من الحالات الجديدة، إذ من المتوقع أن يتم تشخيص 2.1 مليون حالة إصابة جديدة بكل من النوعين من السرطان هذا العام وحده.

وأبرز أن سرطان القولون هو ثالث أكثر الأنواع تشخيصا، بما يقدر بحوالي 1.8 مليون حالة جديدة في 2018، يليه سرطان البروستاتا ثم سرطان المعدة.

وقال مدير الوكالة، كريستوفر وايلد، إن هذه الأرقام الجديدة " تظهر أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لمواجهة الارتفاع المثير للقلق في عبء السرطان عالميا، وأن للوقاية دورا رئيسيا في ذلك".