الجزائر تخطط لبناء خط أنابيب غاز يمر من المغرب ﻿

كشف مسؤول تنفيذي في شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك أمس الأربعاء، إن الجزائر ستستثمر 280 مليون دولار لبناء خط أنابيب لنقل الغاز بهدف تعزيز الإنتاج المتجه إلى أوروبا.

''شوف تيفي''

كشف مسؤول تنفيذي في شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك أمس الأربعاء، إن الجزائر ستستثمر 280 مليون دولار لبناء خط أنابيب لنقل الغاز بهدف تعزيز الإنتاج المتجه إلى أوروبا.

وقال أحمد مازيغي نائب رئيس سوناطراك لـ ''رويترز'' إن خط الأنابيب سيقام بطول 197 كيلومترا مع ربطه بخطين آخرين يصلان إلى إسبانيا هما خط الأنابيب بيدرو دوران فاريل الذي يمر بأراضي المغرب والخط ميدغاز الذي يعبر البحر المتوسط.

وأشارت الوكالة البريطانية أن الخط الجديد، سيدخل الخدمة في 2020 وستصل سعته إلى 4.5 مليار متر مكعب سنويا.