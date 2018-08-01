أمطار قوية ورياح بهذه المناطق اليوم الخميس ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، ظهور سحب غير مستقرة مرفوقة بزخات مطرية ورعد محليا، وذلك بمرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي، وشرق الريف، والسهول المتواجدة غرب

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، ظهور سحب غير مستقرة مرفوقة بزخات مطرية ورعد محليا، وذلك بمرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي، وشرق الريف، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، والجنوب الشرقي من البلاد.

كما ستمر سحب أخرى كثيفة فوق الأقاليم الجنوبية، حيث الفرصة مهيأة لنزول زخات رعدية محلية، مع بقاء الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي الجهات، فضلا عن تناثر حبات رملية بداخل الأقاليم الجنوبية.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة من القطاع الشمالي بالمنطقة الشرقية، بينما ستكون متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و20 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وبجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 24 و27 درجة بأقصى الجنوب، وما بين 19 و24 درجة عموما بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و24 درجة بالمرتغعات، والمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، ومابين 25 و32 درجة بشمال الأقاليم الصحراوية، وبالواجهة المتوسطية، وما بين 32 و36 درجة بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، ومنطقة طنجة، والجنوب الشرقي للبلاد، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، ومنطقة سوس، وستكون ما بين 36 و40 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة ومهدية، وقليل الهيجان بباقي السواحل.