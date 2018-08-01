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جثثان متحللتان لشقيقين تستنفران المصالح الأمنية بتارودانت

بتاريــخ : 13 شتنبر 2018 / 03:58 جثثان متحللتان لشقيقين تستنفران المصالح الأمنية بتارودانت | حوادث و حقوق
جثثان متحللتان لشقيقين تستنفران المصالح الأمنية بتارودانت
استنفرت جثثان متحللتان لأخوين، مختلف المصالح الأمنية بمدينة تارودانت، وذلك بعدما جرى العثور عليهما داخل منزلهما الكائن بشارع إبراهيم الروداني بقلب المدينة في درجة متقدمة من التحلل.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

استنفرت جثثان متحللتان لأخوين، مختلف المصالح الأمنية بمدينة تارودانت، وذلك بعدما جرى العثور عليهما داخل منزلهما الكائن بشارع إبراهيم الروداني بقلب المدينة في درجة متقدمة من التحلل.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد تم العثور على أخ وأخت يبلغان 40 و50 سنة على التوالي من طرف جيرانهما، بعدما أثارت انتباههما الرائحة الكريهة المنبعثة من المنزل الذي يقطنان به، ليتم إبلاغ السلطات المحلية والمصالح الأمنية.

هذا، ومباشرة بعد علمها بالنازلة استنفرت المصالح الأمنية مختلف أجهزتها، وهرعت لعين المكان رفقة سيارة نقل الأموات والشرطة العلمية والتقنية، التي قامت بتمشيط المنزل بغية استجماع كافة الأدلة والبراهين التي تمكنها من تفكيك لغز وفاة الأخوين، فيما جرى نقل جثثي الهالكين صوب مستودع الأموات لإخضاعهما للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة، لتحديد أسباب الوفاة الحقيقية، في الوقت الذي فتح فيه تحقيق دقيق حول حيثيات وملابسات الحادث.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تارودانت جثثي شقيقين استنفار السلطات الأمنية درجة متقدمة من التحلل

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