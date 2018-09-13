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وزارة التعليم تكرم المعلم هشام الفقيه بعد استقباله لتلامذته بطريقة مبتكرة

بتاريــخ : 13 شتنبر 2018 / 03:56 وزارة التعليم تكرم المعلم هشام الفقيه بعد استقباله لتلامذته بطريقة مبتكرة | مجتمع
وزارة التعليم تكرم المعلم هشام الفقيه بعد استقباله لتلامذته بطريقة مبتكرة
كرم سعيد أمزازي٬ وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي٬ بداية الأسبوع٬ المعلم هشام الفقيه٬ الذي يشتغل بفرعية أيت عامر٬ مجموعة مدارس باينتي٬ جماعة أربعاء تاوريرت

شوف تيفي

كرم سعيد أمزازي٬ وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي٬ بداية الأسبوع٬ المعلم هشام الفقيه٬ الذي يشتغل بفرعية أيت عامر٬ مجموعة مدارس باينتي٬ جماعة أربعاء تاوريرت بإقليم الحسيمة٬ على خلفية الطريقة المبتكرة التي قام بها لاستقبال تلامذته بأعالي جبال الريف

وكشف المعلم الفقيه في تدوينه له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' أن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي استقبله يوم الاثنين الأخير بمقر الوزارة ليكرمه نظير جهوده وأنشطته الموازية التي يقوم بها لصالح تلامذته.

وأوضح هشام، في ذات التدوينة ''أنه حظي باستقبال وتكريم من طرف وزير التعليم سعيد أمزازي، وأن الحديث بينهما دار حول أمور تخص المنظومة التربوية وكيفية الرقي بها، والتعليم في العالم القروي ومبادئ عامة حول إرجاع الهيبة والثقة للتعليم العمومي، وبناء جامعة بمدينة الحسيمة.

وقد أهدى الوزير للمعلم النشيط على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي نشر أنشطته الموازية، من خلال صباغة قسمه والقيام بأعمال يدوية لصالح التلاميذ وابتكار أساليب تربوية جديدة، تشجع التلاميذ على حب الدراسة والمدرسة، تسلم هدية عبارة عن حاسوب محمول، إضافة إلى شهادة تقديرية.

وشكل المعلم هشام الفقيه، الذي نشر صور تكريمه من طرف الوزير، استثناء من خلال اعتماده أساليب تربوية تعتمد على الترفيه، سواء من خلال ارتداء ملابس لشخصيات رسوم متحركة خلال استقبال التلاميذ عند كل دخول مدرسي، أو اقتناء لوازم وإكسسوارات لزيين القسم من ماله الخاص.

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شوف تيفي المغرب وزارة أمزازي المعلم هشام الفقيه الحسيمة

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