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11 مستشارا جماعيا يتحالفون للإطاحة برئيس جماعة بإقليم تارودانت

بتاريــخ : 13 شتنبر 2018 / 03:51 11 مستشارا جماعيا يتحالفون للإطاحة برئيس جماعة بإقليم تارودانت | بوليتيك
11 مستشارا جماعيا يتحالفون للإطاحة برئيس جماعة بإقليم تارودانت
يبدو أن عدوى الانقلابات بالمجالس الجماعية لا زالت متواصلة بجهة سوس ماسة وتحصد المزيد من الضحايا، وذلك بعد أن أقدم 11 عضوا من أصل 15 المكونين للمجلس الجماعي ''سيدي بوعل'' التابع لإقليم تارودانت، زوال

شوف تيفي:تارودانت

يبدو أن عدوى الانقلابات بالمجالس الجماعية لا زالت متواصلة بجهة سوس ماسة وتحصد المزيد من الضحايا، وذلك بعد أن أقدم 11 عضوا من أصل 15 المكونين للمجلس الجماعي ''سيدي بوعل'' التابع لإقليم تارودانت، زوال اليوم على تقديم ملتمس لإقالة رئيس المجلس الجماعي، يرمي بإقالة رئيس المجلس الجماعي طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وطالبوا بإدراج هذه النقطة بجدول أعمال الدورة العادي للمجلس لشهر أكتوبر 2018.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فإن ملتمس الإطاحة برئيس الجماعة جاء بعد المشاكل التي شابت تسيير الجماعة طيلة الثلاث سنوات الماضية، وخاصة التسيير الانفرادي وغياب الوضوح والشفافية زيادة على مجموعة من الاختلالات التي تعيق التنمية المحلية.

وأضافت ذات المصادر، أن الصراع والعصيان بدأ منذ مدة وتزعمه عدد من الأعضاء المنتمين لأحزاب مختلفة بمن فيهم نواب الرئيس، ليقرر الكل الانقلاب على سياسته التدبيرية وينشقون عن صفه، الشيء الذي أفقده الأغلبية، وهو الأمر الذي قد يعصف به إن بقيت الأمور على حالها.

يشار أن، جهة سوس ماسة تشهد تنامي موجة الصراعات الداخلية والتطاحنات السياسية بين أعضاء عدد من المجالس الجماعية والرؤساء الذين يحبسون أنفسهم، بعدما بدأ أعضاء عدة جماعات بالاستعانة بالمادة 70 من مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 للتخلص من رؤوساء الجماعات، التي يرون أن مسؤوليها يسيرون بشكل انفرادي وعشوائي على حد مزاعم الفئة الأولى التي أعطت ضربة بداية هذه الانتفاضة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تارودانت جماعة سيدي بوعل 12 مستشارون جماعيون ملتمس إقالة رئيس

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