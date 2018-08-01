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ناصر بوريطة يجري مباحثات مع رئيسة وزراء رومانيا

بتاريــخ : 13 شتنبر 2018 / 03:48 ناصر بوريطة يجري مباحثات مع رئيسة وزراء رومانيا | بوليتيك
ناصر بوريطة يجري مباحثات مع رئيسة وزراء رومانيا
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة ، اليوم الأربعاء في بوخارست ،مباحثات مع رئيسة وزراء رومانيا، فيوريكا دانتشيلا ، ركزت خصوصا على آليات دعم التعاون الثنائي.

شوف تيفي: (و.م.ع)

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة ، اليوم الأربعاء في بوخارست ،مباحثات مع رئيسة وزراء رومانيا، فيوريكا دانتشيلا ، ركزت خصوصا على آليات دعم التعاون الثنائي.

وأكد الجانبان، خلال هذه المباحثات، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، على أهمية إعطاء دفعة جديدة للشراكة بين المغرب ورومانيا.

كما أجرى بوريطة مباحثات مع النائبة الأولى لرئيس البرلمان الروماني كورينا كريتو .

وشكل اللقاء، يضيف البلاغ، فرصة لإبراز أهمية توطيد التعاون وأواصر العلاقات بين المؤسسات التشريعية في البلدين ، والهدف الأساسي من ذلك هو دعم الشراكة المغربية الرومانية في مختلف المجالات ،التي تستأثر باهتمام البلدين .

وعكست المباحثات التي أجراها ناصر بوريطة مع المسؤولين الرومانيين ،على وجه الخصوص ، حرص رومانيا على دعم مسار تجديد آليات التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وتعد زيارة ناصر بوريطة لبوخاريست المحطة الثانية ضمن جولة في منطقة البلقان تروم دعم العلاقات مع دول هذا الفضاء الإقليمي الهام وتوسيع آفاق التعاون معها، وتنويع شركاء المملكة في القارة الأوروبية.

ومن المتوقع أن يزور بوريطة بعد بلغراد وبوخارست، العاصمة البلغارية صوفيا.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب ناصر بوريطة مباحثات رئيسة وزراء رومانيا

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