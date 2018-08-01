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وزيرة الصحة الإسبانية تقدم استقالتها بسبب ''احتيالها'' لنيل شهادة الماستر

بتاريــخ : 13 شتنبر 2018 / 03:32 وزيرة الصحة الإسبانية تقدم استقالتها بسبب احتيالها لنيل شهادة الماستر | دولي
وزيرة الصحة الإسبانية تقدم استقالتها بسبب ''احتيالها'' لنيل شهادة الماستر
أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية كارمن مونتون مساء أمس الثلاثاء تقديم استقالتها إلى رئيس الحكومة في أعقاب معلومات نشرتها وسائل الإعلام حول الاشتباه في احتيالها لنيل شهادة ( الماستر ) من جامعة الملك

شوف تيفي

أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية كارمن مونتون مساء أمس الثلاثاء تقديم استقالتها إلى رئيس الحكومة في أعقاب معلومات نشرتها وسائل الإعلام حول الاشتباه في احتيالها لنيل شهادة ( الماستر ) من جامعة الملك خوان كارلوس بمدريد .

وكشفت وسائل إعلام إسبانية عن احتمال حصول تلاعب في النقط التي حصلت عليها ''مونتون'' لنيل شهادة ( الماستر ) عام 2011 .

وأكدت ''مونتون'' في ندوة صحفية عقدتها في مدريد أنها لم ترتكب أي مخالفات في نيل شهادة ( الماستر ) عام 2011 مشيرة إلى أنها قدمت استقالتها حتى لا يكون لقضيتها أي تأثير على حكومة بيدرو سانشيز .

وقالت '' أنا سعيدة وفخورة لأن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ضمني إلى حكومته '' مشيرة إلى أنها قدمت جميع التوضيحات اللازمة منذ الساعات الأولى التي أعقبت نشر المعلومات عن احتمال وجود مخالفات أو احتيال في نيلها لشهادة ( الماستر ).

وتعد استقالة كارمن مونتون هي الثانية لأحد أعضاء الحكومة الاشتراكية التي تسلمت السلطة في شهر يونيو الماضي بعد مصادقة البرلمان على مقترح حجب الثقة ضد الحكومة السابقة التي كان يقودها الحزب الشعبي برئاسة ماريانو راخوي .

وكان ماكسيم هويرتا وزير الثقافة السابق قد قدم استقالته بعد أسبوع واحد فقط من تعيينه بعد الكشف عن مشاكل حصلت له مع مصلحة الضرائب .

ودفع الكشف من طرف وسائل الإعلام الإسبانية عن احتمال تورط هويرتا في الماضي في التهرب الضريبي إلى تقديم هذا الأخير لاستقالته .

 

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شوف تيفي المغرب وزيرة الصحة إسبانيا استقالة احتيال نيل شهادة الماستر

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