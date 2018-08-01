استخدام مروحية عسكرية لنقل مصابة بالسمارة بعد توقف سيارة إسعاف كانت تقلها ﻿

علمت شوف تيفي من مصدر مطلع أنه إثر انقطاع الطريق بين مدينتي السمارة والعيون تم استخدام مروحية عسكرية مساء الأربعاء لنقل مصابة نحو مستشفى الحسن بلمهدي بالعيون.

شوف تيفي:

علمت شوف تيفي من مصدر مطلع أنه إثر انقطاع الطريق بين مدينتي السمارة والعيون تم استخدام مروحية عسكرية مساء الأربعاء لنقل مصابة نحو مستشفى الحسن بلمهدي بالعيون.

وأضاف مصدرنا، أنه بعد توقف سيارة الإسعاف التي كانت تنقل المصابة بسبب قوة جريان الوادي الذي قطع الطريق على ثلاثة محاور بين المدينتين، تم استدعاء المروحية لإنقاذ المصابة.

وأوضح ذات المصدر، أن المرأة التي كانت على متن المروحية، أصيبت صباح يومه الأربعاء، على مستوى الرأس والأطراف إثر حادثة سير وقعت، وكانت رفقة زوجها عائدين من مناسك الحج .