 المحكمة الإدارية بمكناس ترفض طعن اشباعتو ضد الشوباني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

جثثان متحللتان لشقيقين تستنفران المصالح الأمنية بتارودانت | حوادث و حقوق

جثثان متحللتان لشقيقين تستنفران المصالح الأمنية بتارودانت

وزارة التعليم تكرم المعلم هشام الفقيه بعد استقباله لتلامذته بطريقة مبتكرة | مجتمع

وزارة التعليم تكرم المعلم هشام الفقيه بعد استقباله لتلامذته بطريقة مبتكرة

الصيادلة يهددون بخطوات تصعيدية ضد وزارة الصحة | مجتمع

الصيادلة يهددون بخطوات تصعيدية ضد وزارة الصحة

11 مستشارا جماعيا يتحالفون للإطاحة برئيس جماعة بإقليم تارودانت | بوليتيك

11 مستشارا جماعيا يتحالفون للإطاحة برئيس جماعة بإقليم تارودانت

ناصر بوريطة يجري مباحثات مع رئيسة وزراء رومانيا | بوليتيك

ناصر بوريطة يجري مباحثات مع رئيسة وزراء رومانيا

وزيرة الصحة الإسبانية تقدم استقالتها بسبب احتيالها لنيل شهادة الماستر | دولي

وزيرة الصحة الإسبانية تقدم استقالتها بسبب ''احتيالها'' لنيل شهادة الماستر

زخات مطرية قليلة تكشف ضعف البنية التحتية في شوارع عين الشق بمدينة الدار البيضاء | مجتمع

زخات مطرية قليلة تكشف ضعف البنية التحتية في شوارع عين الشق بمدينة الدار البيضاء

استخدام مروحية عسكرية لنقل مصابة بالسمارة بعد توقف سيارة إسعاف كانت تقلها | مجتمع

استخدام مروحية عسكرية لنقل مصابة بالسمارة بعد توقف سيارة إسعاف كانت تقلها

المحكمة الإدارية بمكناس ترفض طعن اشباعتو ضد الشوباني | بوليتيك

المحكمة الإدارية بمكناس ترفض طعن اشباعتو ضد الشوباني

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

المحكمة الإدارية بمكناس ترفض طعن اشباعتو ضد الشوباني

بتاريــخ : 13 شتنبر 2018 / 02:54 المحكمة الإدارية بمكناس ترفض طعن اشباعتو ضد الشوباني | بوليتيك
المحكمة الإدارية بمكناس ترفض طعن اشباعتو ضد الشوباني
قضت المحكمة الإدارية بمكناس اليوم الأربعاء برفض الطعن الذي تقدم به سعيد اشباعتو المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالجهة، ومن معه، ضد قرار رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني،

شوف تيفي

قضت المحكمة الإدارية بمكناس اليوم الأربعاء برفض الطعن الذي تقدم به سعيد اشباعتو المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالجهة، ومن معه، ضد قرار رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني، والقيادي بحزب العدالة والتنمية.

وأكد مصدر مسؤول لـ''شوف تيفي''، أن الشوباني كان قد أصدر قرارا بعدم استدعاء الطاعنين فاقدي صفة عضو مزاول لمهامه، لدورات المجلس وأشغاله، بسبب إلغاء انتخاب لائحة الأحرار بمدينة ميدلت، وبناءً عليه قرر الشوباني، التوقف عن استدعاء اشباعتو، لدورات مجلس الجهة.

وبموجب هذا الرفض، أصبح قرار رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت ضد اشباعتو ومن معه، حائزا لحجية الأمر المقضي به، وملزما لجميع السلطات المعنية به، كل في مجال اختصاصه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب قضاء جهة مكناس ميدلت الشوباني اشباعتو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

11 مستشارا جماعيا يتحالفون للإطاحة برئيس جماعة بإقليم تارودانت | بوليتيك

11 مستشارا جماعيا يتحالفون للإطاحة برئيس جماعة بإقليم تارودانت

ناصر بوريطة يجري مباحثات مع رئيسة وزراء رومانيا | بوليتيك

ناصر بوريطة يجري مباحثات مع رئيسة وزراء رومانيا

بعد رفض استقالته .. الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي : لا أحد يمكن له أن يزايد في ثقافتي الدينية ولا الماركسية | بوليتيك

بعد رفض استقالته .. الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي : ''لا أحد يمكن له أن يزايد في ثقافتي الدينية ولا الماركسية''

المصادقة على 51 ملفا استثماريا خلال النصف الأول من سنة 2018 بجهة العيون الساقية الحمراء | بوليتيك

المصادقة على 51 ملفا استثماريا خلال النصف الأول من سنة 2018 بجهة العيون الساقية الحمراء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أولى التساقطات المطرية تُحول حي مولاي عبد الله بالبيضاء إلى برك مائية | بــووز
منذ 3 ساعات

أولى التساقطات المطرية تُحول حي مولاي عبد الله بالبيضاء إلى برك مائية

بـرافو..رغم فقدانه البصــر..شاب ضرير يقدم حصص الدعم لفائدة التلاميذ | خارج البلاطو

بـرافو..رغم فقدانه البصــر..شاب ضرير يقدم حصص الدعم لفائدة التلاميذ

بعد تطبيق القانون الجديد..سولنا الشباب المغاربة إيلا تاهماتك شي بنت بالتحرش أشنو غادي دير؟ | نسولو الناس

بعد تطبيق القانون الجديد..سولنا الشباب المغاربة إيلا تاهماتك شي بنت بالتحرش أشنو غادي دير؟

أم تمتهن التهريب تكشف حقائق مثيرة..تعدا عليا ديواني فباب سبتة و ضربني حيث كنخرج نجيب لولادي طرف ديال الخبز | حالة خاصة

أم تمتهن التهريب تكشف حقائق مثيرة..تعدا عليا ديواني فباب سبتة و ضربني حيث كنخرج نجيب لولادي طرف ديال الخبز

﻿

آخر المستجدات

جثثان متحللتان لشقيقين تستنفران المصالح الأمنية بتارودانت | حوادث و حقوق
منذ 31 دقيقة

جثثان متحللتان لشقيقين تستنفران المصالح الأمنية بتارودانت

وزارة التعليم تكرم المعلم هشام الفقيه بعد استقباله لتلامذته بطريقة مبتكرة | مجتمع

وزارة التعليم تكرم المعلم هشام الفقيه بعد استقباله لتلامذته بطريقة مبتكرة

الصيادلة يهددون بخطوات تصعيدية ضد وزارة الصحة | مجتمع

الصيادلة يهددون بخطوات تصعيدية ضد وزارة الصحة

11 مستشارا جماعيا يتحالفون للإطاحة برئيس جماعة بإقليم تارودانت | بوليتيك

11 مستشارا جماعيا يتحالفون للإطاحة برئيس جماعة بإقليم تارودانت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.