المحكمة الإدارية بمكناس ترفض طعن اشباعتو ضد الشوباني ﻿

قضت المحكمة الإدارية بمكناس اليوم الأربعاء برفض الطعن الذي تقدم به سعيد اشباعتو المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالجهة، ومن معه، ضد قرار رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني،

شوف تيفي

قضت المحكمة الإدارية بمكناس اليوم الأربعاء برفض الطعن الذي تقدم به سعيد اشباعتو المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالجهة، ومن معه، ضد قرار رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني، والقيادي بحزب العدالة والتنمية.

وأكد مصدر مسؤول لـ''شوف تيفي''، أن الشوباني كان قد أصدر قرارا بعدم استدعاء الطاعنين فاقدي صفة عضو مزاول لمهامه، لدورات المجلس وأشغاله، بسبب إلغاء انتخاب لائحة الأحرار بمدينة ميدلت، وبناءً عليه قرر الشوباني، التوقف عن استدعاء اشباعتو، لدورات مجلس الجهة.

وبموجب هذا الرفض، أصبح قرار رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت ضد اشباعتو ومن معه، حائزا لحجية الأمر المقضي به، وملزما لجميع السلطات المعنية به، كل في مجال اختصاصه.