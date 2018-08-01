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بعد رفض استقالته .. الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي : ''لا أحد يمكن له أن يزايد في ثقافتي الدينية ولا الماركسية''

بتاريــخ : 13 شتنبر 2018 / 02:38 بعد رفض استقالته .. الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي : لا أحد يمكن له أن يزايد في ثقافتي الدينية ولا الماركسية | بوليتيك
بعد رفض استقالته .. الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي : ''لا أحد يمكن له أن يزايد في ثقافتي الدينية ولا الماركسية''
على إثر ردود الفعل التي كانت وراء ذهاب الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي علي بوطوالة، لأداء مناسك الحج هذا الموسم، وما أثاره من انتقادات شديدة داخل الحزب، دفعته للمطالبة بإعفائه من

شوف تيفي: جمال الديابي

على إثر ردود الفعل التي كانت وراء ذهاب الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي علي بوطوالة، لأداء مناسك الحج هذا الموسم، وما أثاره من انتقادات شديدة داخل الحزب، دفعته للمطالبة بإعفائه من مهامه داخل الحزب.

عبّر الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في بلاغ أصدره اليوم الأربعاء، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، ''فقد كنت عازما ولازلت على طلب إعفائي من جميع مسؤولياتي التنظيمية من اللجنة المركزية للحزب التي انتخبتني كاتبا عاما، رفعا لكل حرج أو التباس''.

وأكد بوطوالة أن'' نقاش علاقة اليسار بالفكر الديني يبقى نقاشا مفتوحا، وليس له نهاية محددة، وقد كنت أيام شبابي من أشد المنتقدين لذهاب الراحل علي يعتة إلى الحج''.

وأوضح الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في تصريح له عبر اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أن الأحزاب اليسارية في المغرب لا تتبنى الإلحاد بقدر ما تبرز وتدافع عن الطرح العلماني، الذي يفصل الشأن الديني عن الشأن السياسي.

وكشف ذات المصدر، ''لقد تربيت في صغري تربية دينية محضة، فأبي وإخوتي فقهاء، وأثناء مرحلة الشباب قمت بتغيير قناعاتي وتشبعت بالفكر الماركسي خصوصا في شقه الذي ينتقد الدين. ولا أحد يمكن له أن يزايد على ثقافتي الدينية ولا الماركسية، فقد كان تخصصي هو الاقتصاد السياسي، وتكويني الأكاديمي الصرف والمعرفي منحني إمكانية الغوص في الفكر الماركسي''.

وأضاف، ''العلمانية تضمن حق الأفراد في التدين والإيمان، والاعتقاد بما أنه سلوك فردي وشخصي لا علاقة له بالانتماء الايديولوجي السياسي، مشيرا أن القراءة الماركسية للدين ليست من القوانين الطبيعية التي لا تتغير كقانون الجاذبية، ولو كان ماركس على قيد الحياة في العصر الحالي، لكان له موقف آخر من الدين''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الكاتب العام حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الاستقالة ثقافة الدين الماركسية

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