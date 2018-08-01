 سلطات طنجة تهدم محلات عشوائية بسوق كاسبراطا ﻿
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سلطات طنجة تهدم محلات عشوائية بسوق كاسبراطا

بتاريــخ : 13 شتنبر 2018 / 02:28 سلطات طنجة تهدم محلات عشوائية بسوق كاسبراطا | مجتمع
سلطات طنجة تهدم محلات عشوائية بسوق كاسبراطا
قامت السلطات المحلية بمدينة طنجة، مساء أول أمس الاثنين، بعمليات هدم واسعة طالت عددا من المحلات التجارية، التي بنيت بشكل عشوائي داخل السوق الشهير بالمدينة سوق كاسبراطا، ناهزت 19محلا تجاريا.

شوف تيفي

قامت السلطات المحلية بمدينة طنجة، مساء أول أمس الاثنين، بعمليات هدم واسعة طالت عددا من المحلات التجارية، التي بنيت بشكل عشوائي داخل السوق الشهير بالمدينة سوق كاسبراطا، ناهزت 19محلا تجاريا.

ويشتكي التجار في هذا السوق، من تفشي ظاهرة الباعة المتجولين ومحلات تجارية عشوائية وغير منظمة، مما حذا بالسلطات المحلية إلى شن حملة واسعة، أسفرت قبل أيام عن هدم عدد آخر من المحلات التجارية بمحيط السوق.

ويرى متتبعون، أن سوق كاسبراطا يعد من بين الأسواق الشهيرة، التي ما تزال تعرف مشاكل كبرى، مع استمرار الجدل بين التجار و ولاية طنجة، حول إمكانية إعادة هيكلته على غرار باقي أسواق المدينة.

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شوف تيفي المغرب طنجة ولاية سلطات سوق كاسبارطا

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