بالفيديو..بعد تصريحات الجسمي المهينة للمغاربة..شوفو شنو واقع بمدينة مراكش ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر به صالح الجسمي، شقيق ومدير أعمال الفنان حسين الجسمي، وهو يهاجم مدينة مراكش ويصفها بمدينة الدعارة، وذلك على خلفية تداول خبر

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر به صالح الجسمي، شقيق ومدير أعمال الفنان حسين الجسمي، وهو يهاجم مدينة مراكش ويصفها بمدينة الدعارة، وذلك على خلفية تداول خبر اعتقال الفنان عيضة المنهالي بالمدينة الحمراء.

وبعد تصريح الجسمي الذي اعتبره المغاربة إهانة، أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية، قامت بحملات استهدفت أوكار الدعارة والأماكن التي يستغلها بعض الأشخاص لامتهان الدعارة، مبرزا في الوقت نفسه أن هذه المصالح الأمنية، تقوم بشكل مستمر بهذه الحملات.

وأوضح ذات المصدر أن السلطات، طالبت أصحاب الفنادق بضرورة حصولهم على وثائق تثبت العلاقة بين النزلاء، وذلك حتى يتم وضع حد للأنشطة المرتبطة بالدعارة.