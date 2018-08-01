المصادقة على 51 ملفا استثماريا خلال النصف الأول من سنة 2018 بجهة العيون الساقية الحمراء ﻿

وافقت اللجنة الجهوية للاستثمار بجهة العيون الساقية الحمراء على 51 ملفا استثماريا خلال النصف الأول من السنة الجارية، بمبلغ استثماري يناهز 657 مليون و240 ألف درهم. وتفيد معطيات للمركز الجهوي للاستثمار

شوف تيفي: (و.م.ع)

وافقت اللجنة الجهوية للاستثمار بجهة العيون الساقية الحمراء على 51 ملفا استثماريا خلال النصف الأول من السنة الجارية، بمبلغ استثماري يناهز 657 مليون و240 ألف درهم. وتفيد معطيات للمركز الجهوي للاستثمار بالعيون أن هذه الاستثمارات، والتي يتجاوز أحد مشاريعها 100 مليون درهم، ستمكن من خلق 895 منصب شغل .

ويتصدر قطاعا التجارة، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأربعاء، قائمة المشاريع المصادق عليها بـ 16 مشروعا يليه قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 12 مشروعا، ثم الخدمات المختلفة ب11 مشروعا، والسياحة والصناعة بـ 6 مشاريع لكل واحد منهما .

وفيما يتعلق بتوزيع قيمة الاستثمارات، حسب كل قطاع، يضيف البلاغ، فقد بلغت قيمة الاستثمارات بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية حوالي 353 مليون درهم، يليه قطاع التجارة بـ 93 مليون درهم، و الخدمات المختلفة 80 مليون درهم، وقطاع الصناعة بـ75 مليون درهم، ثم قطاع السياحة بـ 56 مليون درهم.

من جانب آخر، سلم المركز الجهوي للاستثمار خلال الفترة ذاتها حوالي 277 شهادة سلبية لإحداث مقاولات، موزعة، حسب القطاعات على قطاع التجارة ب 153 شهادة، والخدمات المختلفة ب 107 شهادة، والبناء والأشغال العمومية ب 14 شهادة، والفلاحة والصيد بـ 33 شهادة.

وسيمكن إحداث هذه المقاولات من خلق 895 منصب شغل موزعة حسب القطاعات إلى 262 منصب شغل في قطاع الخدمات المختلفة ، و187 بالنسبة لقطاع التجارة ، و172 بقطاع البناء والأشغال العمومية، و 165 منصب بقطاع الصناعة ، والسياحة 109 منصب شغل .