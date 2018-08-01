هيئة حقوقية: احتلال الملك العمومي بمدينة تمارة يشوه المدينة ويعرقل حركة السير ﻿

كشف المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمدينة تمارة، عن تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي بالمدينة

شوف تيفي

كشف المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمدينة تمارة، عن تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي بالمدينة

وحذر المرصد وفق رسالة رفعها إلى عامل عمالة الصخيرات تمارة، شكاية توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها اليوم الأربعاء، من استفحال هذه الظاهرة، وهو ما شوه منظر المدينة وعرقل مرور وركن السيارات. وأثر على التجار أصحاب المحلات حتى اضطر البعض منهم الى السير على نفس المنوال وتفضيل البيع وسط الشوارع.

كما أبرزت الشكاية الرمرفوعة الى عامل عمالة تمارة، النقط السوداء التي تستوجب التعامل معها: شارع مولاي علي الشريف وأزقة المسيرة 2

شارع عبد المومن بالمدينة الجديدة تامسنا ومركز سيدي يحيى زعير.

شوارع مدينة الصخيرات.

شارع دكالة بعين العودة.

وأكد المصدر ''إن القاسم المشترك بين كل هذه المناطق هو الفوضى الآخذة في الاتساع أمام غياب أي رؤية استراتيجية للمجالس الجماعية في الموضوع''.

ملتمسا من العامل '' التدخل لإيجاد حل لهذه المعضلة قبل الوصول إلى مرحلة يستعصي معها البحث عن حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع''.