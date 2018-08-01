الجامعة الوطنية للتعليم تستنكر استعمال الدارجة في المقررات الدراسية ﻿

استنكر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم استعمال الدارجة في المقررات الدراسية، وتفرد وزارة التربية الوطنية باتخاذ القرارات.

شوف تيفي

استنكر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم استعمال الدارجة في المقررات الدراسية، وتفرد وزارة التربية الوطنية باتخاذ القرارات.

وشجب المكتب التنفيذي، في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأربعاء ''استمرار الوزارة في الانفراد بالقرارات المصيرية المرتبطة بالمنظومة التربوية وبالعاملين بالقطاع، ويطالب بمأسسة حوار قطاعي جاد يفضي لحل المشاكل الفئوية العالقة التي عمرت طويلا'' .

كما استنكر الجامعة الوطنية للتعليم ''السياسة الممنهجة لضرب اللغة العربية بحشو المقررات الدراسية بكلمات وتعابير عامية بعيدا عن مرجعياتنا الوطنية العربية والأمازيغية المحترمة للتنوع اللغوي ببلادنا، ويعتبر ذلك محاولة أخرى للإجهاز على المدرسة العمومية''.

و طالب في ذات السياق، الوزارة بالإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية يكون منصفا وعادلا لكل الفئات، وبضرورة حل الملفات العالقة المرتبطة بالفئات المتضررة''.