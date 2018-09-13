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فضيحة بالصور.. قـطـرات مطـريـة قليلة تـغرق مـديــنة الداخلة

بتاريــخ : 13 شتنبر 2018 / 01:02 فضيحة بالصور.. قـطـرات مطـريـة قليلة تـغرق مـديــنة الداخلة | مجتمع
فضيحة بالصور.. قـطـرات مطـريـة قليلة تـغرق مـديــنة الداخلة
غرقت عدد من شوارع وأحياء مدينة الداخلة، اليوم الأربعاء، وسط مياه الأمطار القليلة التي تساقطت بعد زوال اليوم.

شـوف تيفي: الداخلة

غرقت عدد من شوارع وأحياء مدينة الداخلة، اليوم الأربعاء، وسط مياه الأمطار القليلة التي تساقطت بعد زوال اليوم.

كمية قليلة من أمطار الخير، أغرقت عددا من الأزقة بمختلف أحياء مدينة الداخلة، حيث تسربت مياه الأمطار لداخل بعض بيوت ساكنة المدينة، وإغراق منازلهم بمياه الأمطار.

قليل من الأمطار، كشفت للعلن أن مدينة الداخلة لا تتوفر على بنية تحتية قوية تتحمل التساقطات المطرية القليلة، وذلك نظراً لغياب بالوعات الصرف الصحي الكافية من أجل صرف مياه الأمطار.

و طالب عدد من ساكنة الداخلة من بلدية المدينة، التدخل بشكل عاجل لإنقاد الداخلة من الغرق، لأن أغلب منازل الساكنة اخترقتها مياه الأمطار، وتسببت لهم في خسائر مادية، محملين مسؤولية ذلك للمجلس البلدي الذي لم يتكلف بإصلاح البنية التحتية للمدينة وتفادياً لتكرار هذه الفضيحة.

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شوف تيفي المغرب الداخلة الأمطار تساقطات مطرية الغرق البنية التحتية قطرات مطرية ساكنة الداخلة

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