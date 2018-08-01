خطير..شاب كان باغي يتوضا للصلاة قطعاتو ماكينا ديال النجارة وسط دار الدباغة بمكناس ورجعاتو أشلاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن دار الدباغة بمدينة مكناس، اهتزت عشية اليوم الأربعاء، على وقع حادث جد مؤلم يدمي القلوب ويهز النفوس، يتمثل في مصرع شاب، سحبته آلة نجارة وحولته إلى أشلاء.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن دار الدباغة بمدينة مكناس، اهتزت عشية اليوم الأربعاء، على وقع حادث جد مؤلم يدمي القلوب ويهز النفوس، يتمثل في مصرع شاب، سحبته آلة نجارة وحولته إلى أشلاء.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر قيد حياته 25 سنة، يعمل بورشة نجارة، متزوج وأب لطفلين، كان يتوضأ بالقرب من الآلة من أجل الصلاة، إلا أن هذه الآلة سحبته ما تسبب في تحويل جسده إلى أشلاء في مشهد بشع هز جميع المتواجدين بعين المكان.



وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا في الموضوع، وعاينت جثة الشاب التي تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس.