 العثماني يؤكد عزم الحكومة إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019 ﻿
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العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

العثماني يؤكد عزم الحكومة إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019

بتاريــخ : 13 شتنبر 2018 / 00:43 العثماني يؤكد عزم الحكومة إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019 | بوليتيك
العثماني يؤكد عزم الحكومة إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019
قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن البعد الاجتماعي يشكل أولوية من أولويات العمل الحكومي بالنظر لارتباطه بحق المواطن في الاستفادة من خدمات اجتماعية أفضل وذات جودة، ومن سبل العيش الكريم.

شوف تيفي

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن البعد الاجتماعي يشكل أولوية من أولويات العمل الحكومي بالنظر لارتباطه بحق المواطن في الاستفادة من خدمات اجتماعية أفضل وذات جودة، ومن سبل العيش الكريم.

وأكد العثماني خلال ترأسه لاجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، ''عزم الحكومة الراسخ مواصلة النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين في مختلف مجالات التربية والتكوين والصحة والشغل والسكن ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، ودعم القدرة الشرائية والتصدي للهشاشة والفقر، وصيانة التماسك الاجتماعي والارتباط الأسري، وذلك في ظل التضامن بين فئات الشعب المغربي، بما يضمن تمتع الجميع بالكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة''.

وأشار رئيس الحكومة الى ''أنه بات من الضروري القيام بمراجعة عميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، حيث أنه رغم المجهودات المهمة التي بذلتها بلادنا من أجل إعادة الاعتبار للقطاعات الاجتماعية وحجم الموارد التي خصصت لذلك، فإنه يبدو أن تأثير ما يصرف من اعتمادات، لا يصل إلى الحياة اليومية للمواطن بالشكل المطلوب، نظرا لحجم الخصاص ومحدودية الموارد من جهة، وغياب استهداف دقيق للفئات المعوزة، ولضعف الحكامة والمراقبة من جهة أخرى؛ وهو الأمر الذي كان موضوع تقارير صادرة في هذا الشأن عن هيئات دستورية''.

مؤكدا في ذات السياق '' أن الحكومة تعتزم إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019، لا سيما منها التعليم والصحة والتشغيل وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب العثماني الحكومة إعطاء الأولوية السياسات الاجتماعية مشروع قانون المالية

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