 العثماني يعد المواطنين بتحسين ظروف استقبالهم بالمستشفيات سنة 2025 ﻿
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العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

العثماني يعد المواطنين بتحسين ظروف استقبالهم بالمستشفيات سنة 2025

بتاريــخ : 13 شتنبر 2018 / 00:32 العثماني يعد المواطنين بتحسين ظروف استقبالهم بالمستشفيات سنة 2025 | بوليتيك
العثماني يعد المواطنين بتحسين ظروف استقبالهم بالمستشفيات سنة 2025
قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني٬ إنه سُيشرع في تنفيذ مخطط الصحة ٬2025 لا سيما في ما يتعلق بتحسين ظروف الاستقبال في المستشفيات٬ وتوفير الأدوية والتجهيزات الطبية٬ وإتاحة ظروف ملائمة للاشتغال٬ مع

شوف تيفي

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني٬ إنه سُيشرع في تنفيذ مخطط الصحة ٬2025 لا سيما في ما يتعلق بتحسين ظروف الاستقبال في المستشفيات٬ وتوفير الأدوية والتجهيزات الطبية٬ وإتاحة ظروف ملائمة للاشتغال٬ مع إعادة النظر في المنظومة الوطنية للصحة وكذا في حكامتها.

ووعد العثماني، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم، بتصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج ''راميد''، لا سيما على مستوى تدبيره وحكامته٬ فضلاً عن إحداث برنامج التغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء ونظام معاشاتهم.

وأوضح رئيس الحكومة أنه تم إصدار مرسوم تعديلي بتطبيق القانون رقم 12.٬116 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة٬ الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات المسطرية الخاصة بتسجيلهم وتشجيعهم على الانخراط في هذا النظام.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب العثماني المواطنين تحسين ظروف استقبال المستشفيات

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