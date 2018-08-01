المحامي أغناج: يبدو أن هناك من استكثر على المتهم ''ولد الفشوش'' حتى تلك العقوبة المخففة ﻿

قال المحامي محمد أغناج بخصوص قتل الملقب بـ''ولد الفشوش'' لزوجة الراحل مجيد أن ''ملف قتل المرحومة بييريت امجيد يقفز من مفاجأة إلى أخرى، فبعد الحكم الذي صدر يوم الخميس الماضي بإدانة المتهم بشهرين فقط،

شوف تيفي:

قال المحامي محمد أغناج بخصوص قتل الملقب بـ''ولد الفشوش'' لزوجة الراحل مجيد أن ''ملف قتل المرحومة بييريت امجيد يقفز من مفاجأة إلى أخرى، فبعد الحكم الذي صدر يوم الخميس الماضي بإدانة المتهم بشهرين فقط، فإن الملف أحيل يوم الإثنين الماضي على محكمة الاستئناف، وتقرر إدراجه في جلسة غد الخميس''.

وعبر المحامي في تصريح لـ''شوف تيفي'' عن تفاجئه بهذه السرعة التي تم بها تداول ملف ولد الفشوش، قائلا ''وهذا أمر مفاجئ وغير عادي، بل من المستغرب قانونا أن تنظر محكمة الاستئناف في ملف لا زال فيه أجل الطعن بالاستئناف لم ينته بعد''.

مضيفا ''يبدو أن هناك من استكثر على المتهم حتى تلك العقوبة المخففة؟''

جدير بالذكر أن ولد الفشوش دهس بداية شهر غشت الماضي، أرملة الراحل ''مجيد'' بكورنيش شاطئ عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء، مما تسبب في مصرعها على الفور.