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اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع سينعقد في أكتوبر المقبل بمراكش

بتاريــخ : 12 شتنبر 2018 / 20:08 اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع سينعقد في أكتوبر المقبل بمراكش | بوليتيك
اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع سينعقد في أكتوبر المقبل بمراكش
أفاد بلاغ لمحكمة النقض بالرباط بأن مدينة مراكش ستحتضن في شهر أكتوبر المقبل أشغال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع وذلك تفعيلا لاتفاقية التوأمة والتعاون الموقعة بين المؤسسات القضائية

شوف تيفي

أفاد بلاغ لمحكمة النقض بالرباط بأن مدينة مراكش ستحتضن في شهر أكتوبر المقبل أشغال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع وذلك تفعيلا لاتفاقية التوأمة والتعاون الموقعة بين المؤسسات القضائية العليا للبلدين سنة 1999.

وذكر المصدر اليوم الأربعاء ، أن الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس استعرض مؤخرا خلال لقائه بنظيره الاسباني كارلوس ليسيميس سيرانو رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الإسبانية، آخر الاستعدادات التنظيمية للقاء القضائي المغربي الإسباني السابع .

وأشار البلاغ إلى أن فارس أكد خلال زيارة قام بها لإسبانيا على رأس وفد قضائي رفيع على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع المغرب وإسبانيا منوها بالجهود المبذولة في عدة مجالات من أجل تكريس الشراكة وتعزيز التعاون القضائي خدمة للعدالة وتكريسا للقيم المشتركة بين البلدين.

وأضاف المصدر ذاته ،أن الوفد القضائي المغربي شارك، بدعوة من رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الإسبانية، أول أمس الاثنين في حفل افتتاح السنة القضائية الذي ترأسه العاهل الإسباني الملك فليبي السادس بمقر المحكمة العليا بمدريد .

وقد ضم الوفد المغربي الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي وعدة شخصيات قضائية.

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شوف تيفي المغرب اللقاء القضاء إسبانيا

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