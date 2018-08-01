توقيف شخص يشكل موضوع عدة مذكرات للبحث من أجل الاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية المهربة بالناظور ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية ، وذلك بعدما كان يشكل موضوع عدة مذكرات للبحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات

شوف تيفي

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية ، وذلك بعدما كان يشكل موضوع عدة مذكرات للبحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية المهربة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الأربعاء، أنه خلال سريان إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه به الكائن بدوار عين زهرة بضواحي سلوان، قام مجموعة من الأشخاص بتعريض موظفي الشرطة لتهديد جدي بواسطة الرشق بالحجارة، أصيب على إثره ضابط شرطة برضوض وكدمات، وهو ما اضطر أحد عناصر الأمن الوطني لاستخدام سلاحه الوظيفي مطلقا ثلاث رصاصات تحذيرية في الهواء.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التدخل الأمني أسفر عن حجز 840 قنينة من المشروبات الكحولية المهربة المعدة للبيع بشكل غير مشروع.

كما أشار المصدر، إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت التحريات الميدانية متواصلة بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي لتوقيف باقي المشتبه بهم المتورطين في تهديد عناصر الأمن وتعريضهم للعنف.