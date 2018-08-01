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انفجار بمقالع ''إمي مقورن'' تدفع عامل اشتوكة أيت بها لفتح تحقيق

بتاريــخ : 12 شتنبر 2018 / 18:51 انفجار بمقالع إمي مقورن تدفع عامل اشتوكة أيت بها لفتح تحقيق | حوادث و حقوق
انفجار بمقالع ''إمي مقورن'' تدفع عامل اشتوكة أيت بها لفتح تحقيق
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن عامل إقليم اشتوكة أيت بها قد شكل لجنة إقليمية أوكل لها مهمة فتح تحقيق وبحث مفصل حول حيثيات وملابسات انفجار وقع الأسبوع الماضي بأحد المقالع الخاصة بالإسمنت

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن عامل إقليم اشتوكة أيت بها قد شكل لجنة إقليمية أوكل لها مهمة فتح تحقيق وبحث مفصل حول حيثيات وملابسات انفجار وقع الأسبوع الماضي بأحد المقالع الخاصة بالإسمنت بمنطقة ''اداومنو'' بجماعة إمي مقورن.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد حلت لجنة مكونة من عناصر للدرك الملكي، ومصالح تابعة للأقسام الخارجية، ووحدة للوقاية المدنية (حلت) بمكان وقوع الانفجار، وذلك من أجل معرفة تفاصيل الحادث، ومدى تأثيره على صحة المواطنين، واحترام الشركات المخولة لها استغلال المقلع لدفتر التحملات.

يشار أن ''إمي مقورن'' شهد الأسبوع الماضي انفجارا ضخما بأحد المقالع التابعة لإحدى الشركات الخاصة، ما خلف هلعا وخوفا شديدا في صفوف ساكنة الدواوير المجاورة لها، وطالبوا بفتح تحقيق في ما يقع بالمنطقة من ما وصفوه بالتجاوزات الخطيرة في حق الإنسان والبيئة، لما تخلفه المقالع المنتشرة بالمنطقة من أضرار وخيمة على صحة المواطنين والغطاء النباتي، وهي الأضرار التي سبق وأن نظمت من خلالها فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة وقفات احتجاجية، كما كانت موضوع عدة مراسلات وشكايات وأسئلة شفوية أثارها النواب البرلمانيون بالإقليم داخل قبة البرلمان.

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