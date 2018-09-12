جد خطير..على قبل ''الڭارو''..شاب وخالو شرملوهم وسط سطات ودهسوهم بسيارة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، بمجموعة من الصور الخطيرة، الخاصة بشخصين غارقين في بحر من الدماء، عقب إصابتهما نتيجة تبادلهما للضرب رفقة أفراد أسرة بمدينة سطات.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، بمجموعة من الصور الخطيرة، الخاصة بشخصين غارقين في بحر من الدماء، عقب إصابتهما نتيجة تبادلهما للضرب رفقة أفراد أسرة بمدينة سطات.

وأوضحت قريبة المصابين لـ ''شوف تيفي'' أن خالها دخل في نقاش حاد مع صاحب محل تجاري خاص ببيع ''السجائر'' بسبب الزيادة في أسعار هذه الأخيرة، قبل أن تتطور الأمور إلى تبادل للضرب بينهما، موضحة أن قريب صاحب المحل، أقدم على دهس خالها بواسطة سيارة رباعية الدفع، قبل أن يعمد إلى توجيه طعنات له بواسطة سلاح أبيض في مناطق مختلفة من جسده.

وأضافت المتحدثة أن شقيقها، عاين تعرض خاله للاعتداء وخلال محاولته التدخل، تعرض هو الآخر للدهس بواسطة السيارة، مشيرة إلى أن شقيقها وخالها وصاحب المحل، يتواجدون تحت تدابير الحراسة النظرية بالمستشفى، في حين تم إطلاق صاحب السيارة.