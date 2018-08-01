إجراء تغييرات جديدة في التقسيم الترابي لإدارة الأمن الوطني بالأقاليم الجنوبية ﻿

عرفت إدارة الأمن الوطني بالأقاليم الجنوبية للمملكة إجراء عدة تعديلات همت بالأساس التقسيم الإداري الترابي لولايات الأمن بكل من مدينة أكادير والعيون.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

عرفت إدارة الأمن الوطني بالأقاليم الجنوبية للمملكة إجراء عدة تعديلات همت بالأساس التقسيم الإداري الترابي لولايات الأمن بكل من مدينة أكادير والعيون.

وبهذا الخصوص تم اليوم نقل إقليم سيدي إفني لولاية أمن العيون عوض أمن أكادير الذي كان تابعا له إلى حدود يوم أمس الثلاثاء 11 شتنبر 2018.

ومن جهة أخرى جرى ضم إقليم طاطا لولاية أمن أكادير، بعدما كان تابعا لولاية أمن العيون، وقد انتقل حسن أبو الذهب والي أمن العيون إلى مدينة سيدي إفني لتسلم المهام.

هذا ومن المنتظر أن تتم نفس العملية بإقليم سيدي إفني زوال اليوم الأربعاء حيث ستجرى مراسيم نقل السلطات الأمنية بين المسوؤلين الأمنيين لولاية أمن العيون والمسوؤليين الأمنيين لولاية أمن أكادير.