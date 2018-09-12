بالصور..الأمطار تتسبب في قطع الطريق الرابطة بين السمارة والعيون ﻿

عرفت مدينة السمارة، أمس الثلاثاء، هطول أمطار رعدية غزيرة تسببت في عرقلة حركة النقل، بعد أن غمرت المياه بعض الطرقات والساحات، نظرا لغياب بالوعات الصرف الصحي.

''شوف تيفي''

عرفت مدينة السمارة، أمس الثلاثاء، هطول أمطار رعدية غزيرة تسببت في عرقلة حركة النقل، بعد أن غمرت المياه بعض الطرقات والساحات، نظرا لغياب بالوعات الصرف الصحي.

وحسب مصدر مطلع فإن مياه الأمطار، تسببت كذلك في قطع الطريق الجهوية الرابطة بين السمارة والعيون وبالتحديد عند النقطة الكيلومترية 89 بمنطقة سيد الخطاري التابعة لجماعة امكالة نفوذ إقليم السمارة.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية الأرصاد، توقعت في نشرة خاصة، يومه الخميس، أن تهم العواصف الرعدية الشديدة أقاليم الحوز، ومراكش والصويرة، وشيشاوة، وسطات، والرحامنة، والجديدة، وأزيلال، والفقيه بنصالح، وبني ملال، والرشيدية، ووارزازات، وخريبكة، وميدلت، وتنغير، وزاكورة، وخنيفرة، والخميسات، وبوجدور، وواد الذهب، والعيون، والسمارة، وطرفاية، وفكيك، وطاطا، وتيزنيت، وإنزكان أيت ملول، وآسا الزاك، وسيدي إفني، وطانطان، وأكادير إداوتنان، وكلميم، وتارودانت، وشتوكة أيت باها، وسيدي بنور، واليوسفية، وآسفي، وبرشيد، وقلعة السراغنة، اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى منتصف الليل.