عاجل..البرلمان يستدعي أمزازي من أجل المقررات التعليمية ﻿

قرر مكتب لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، استدعاء سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل مدارسة المقررات

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قرر مكتب لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، استدعاء سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل مدارسة المقررات التعليمية والمناهج المدرسية.

وأبرز منسق شعبة التعليم والثقافة والاتصال لفريق العدالة والتنمية، رشيد القبيل، في تصريح لموقع إخباري، أن لقاء المكتب المذكور، يأتي في إطار قيام البرلمان بدوره في مراقبة العمل الحكومي.

ودعا رشيد القبيل الحكومة، إلى تنفيذ ما صرح به رئيسها، سعد الدين العثماني، بهذا الخصوص، والمتمثل في مراجعة المقررات الدراسية التي تتضمن مفردات الدارجة، داعيا الوزير، إلى متابعة ما يجري والتفاعل معه بشكل إيجابي، سواء تعلق الأمر بإقحام الدارجة في المقررات التعليمية أو مواضيع التعليم بصفة عامة.