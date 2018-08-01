إعفاء المدير الجهوي لوزارة الصحة بمراكش عقب احتجاجات ابن جرير ﻿

أصدر وزير الصحة أناس الدكالي قرارا بإعفاء المدير الجهوي لوزارة الصحة بمراكش، خالد الزنجاري، وتعيين بدلا عنه، لمياء الشاكري، أول أمس الاثنين.

شوف تيفي

أصدر وزير الصحة أناس الدكالي قرارا بإعفاء المدير الجهوي لوزارة الصحة بمراكش، خالد الزنجاري، وتعيين بدلا عنه، لمياء الشاكري، أول أمس الاثنين.

وحسب مصادر إعلامية، اليوم، فإن القرار جاء عقب تنظيم مسيرة احتجاجية بابن جرير صباح الأحد المنصرم، ، ضدا على تردي الخدمات الصحية بالمنطقة.

مصادر نقابية اتهمت وزير الصحة بمحاولة امتصاص غضب الشارع، عبر استباق الإعلان الرسمي عن نتائج الترشيح لشغل منصب اثنا عشر مديرا للوزارة بمختلف الجهات، موضحة بأن المديرة الجهوية الجديدة، كانت من بين ثلاثة مرشحين للمنصب إلى جانب كل من عبد المولى بولمعيزات، المدير الجهوي بسوس-ماسة، ورشدي قدار، المدير الجهوي الحالي بالعيون-الساقية الحمراء.

أما المنظمة الديمقراطية للشغل المقربة من البام، فثمنت قرار الإعفاء، بسبب عدم احترام المدير السابق لالتزاماته، وتعثر المشاريع الملكية الصحية بالجهة، والانتقالات غير القانونية ، وتدني الخدمات العمومية بقطاع الصحة، وفوضى تدبر السكن الإداري والوظيفي، وضعف الحوار الاجتماعي، وانتعاش المحسوبية الإدارية وتكريس سياسة الامتيازات.