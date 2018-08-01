الاتحاد الاشتراكي: إصلاح منظومة التعليم يجب أن يتم دون اعتبارات حزبية أو فئوية أو إيديولوجية ﻿

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا يومي الأحد والاثنين، 8 و 9 شتنبر 2018، خصصه لتدارس عدد من القضايا المطروحة في جدول الأعمال،

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عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا يومي الأحد والاثنين، 8 و 9 شتنبر 2018، خصصه لتدارس عدد من القضايا المطروحة في جدول الأعمال، تهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2016 و 2017، وموضوع الجهوية واللاتمركز، وميثاق التربية والتكوين، ومشروع قانون المالية، بالإضافة إلى التحضير لاجتماع المجلس الوطني للحزب، واجتماع كتاب الجهات والأقاليم، وقضايا تنظيمية أخرى.

وذكرت جريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن المكتب السياسي ناقش العرض الذي قدم حول القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث أكد على وضع مصلحة هذا القطاع المصيري، فوق أي اعتبارات حزبية أو فئوية أو إيديولوجية، بل ينبغي وضعه في إطار المصلحة العليا للبلاد، من أجل مدرسة عمومية، متطورة.

وفي هذا السياق ذكر المكتب السياسي، بما وٓرٓدَ في الفصل الخامس من الدستور، من التزامات للدولة بتعليم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، مسجلاً أهمية إرساء العدالة اللغوية، وتوفير تعليم جيد ومتقدم، لكل الفئات الاجتماعية، رافضا بشكل مطلق أي مساس بمجانية التعليم، كمكسب للشعب المغربي، يشكل جزءا رئيسيا في العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع.

وفي نفس السياق، عبّرَ أعضاء المكتب السياسي، عن استغرابهم، من الحملة التي استهدفت محمد بن عبد القادر، حيث نشرت بعض الوسائط تصريحات مزيفة، لا علاقة لها بما دار في اجتماعات المكتب السياسي، خاصة ما يتعلق بالدفاع عن مجانية التعليم، التي هي موضوع إجماع من طرف كل أعضائه.

وسجل المكتب السياسي، أهمية التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات، من حيث الرصد والافتحاص والملاحظات الدقيقة، والتي تطرح بحدة أعطاب الحكامة والترشيد والتنسيق بين القطاعات، وغياب المراقبة الناجعة والتتبع والتقييم، داعيا إلى متابعة النقاش حول مضمونها وبلورة مواقف بشأنها.

كما ناقش المكتب السياسي، العرض الذي قُدّمٓ حول إشكالية الجهوية واللاتمركز، معتبراً أن إعادة النظر في أدوار الدولة والإدارة المركزية، ونقل السلط، يطرح تحديات كبرى، من قبيل تأهيل الموارد البشرية وإعادة انتشارها وتكوين النخب الجهوية والمحلية، وتوزيع الخيرات الوطنية، مما يؤكد أن هذا الورش يعني التحول نحو نموذج جديد من الدولة.

وبعد العرض المقدم حول مشروع قانون المالية، استحضر المكتب السياسي، مختلف الإكراهات الوطنية والدولية، المحيطة بالوضع الاقتصادي، بالمغرب، مؤكدا في نفس الآن على ضرورة التجاوب مع التوجيهات التي تضمنتها الخطب الملكية، في مجالات التشغيل والاهتمام بالشباب والحماية الاجتماعية والحوار مع النقابات وتحسين مناخ الاستثمار…

كما اعتبر أن مشروع قانون المالية، لابد أن ينطلق من رؤية مستقبلية لتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، بالإضافة إلى اعتماد إصلاح ضريبي، والعمل على الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وإعطاء أهمية أكبر للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة المشاكل التي تفرزها البيروقراطية الإدارية، سواء في إدارات الدولة أو الجماعات المنتخبة، والتي تعرقل الاستثمار.