 الاتحاد الاشتراكي: إصلاح منظومة التعليم يجب أن يتم دون اعتبارات حزبية أو فئوية أو إيديولوجية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الاتحاد الاشتراكي: إصلاح منظومة التعليم يجب أن يتم دون اعتبارات حزبية أو فئوية أو إيديولوجية | بوليتيك

الاتحاد الاشتراكي: إصلاح منظومة التعليم يجب أن يتم دون اعتبارات حزبية أو فئوية أو إيديولوجية

فضيحة وبالصور..قيادي في البوليساريو غتاصب شابة برازيلية | دولي

فضيحة وبالصور..قيادي في البوليساريو غتاصب شابة برازيلية

الأمم المتحدة تشيد باستخدام المغرب للطاقة النظيفة | اقتصاد

الأمم المتحدة تشيد باستخدام المغرب للطاقة النظيفة

اليوم يدخل قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التطبيق | مجتمع

اليوم يدخل قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التطبيق

المغرب يستعد لاستقبال دفعة جديدة من دبابات أبرامز الأمريكية | اقتصاد

المغرب يستعد لاستقبال دفعة جديدة من دبابات ''أبرامز'' الأمريكية

عاجل..وفاة رشيد طه أحد أشهر فناني الراي | ثقافة و فنون

عاجل..وفاة رشيد طه أحد أشهر فناني الراي

مجلس جامعة الدول العربية يشيد بجهود الملك في الدفاع عن القدس | بوليتيك

مجلس جامعة الدول العربية يشيد بجهود الملك في الدفاع عن القدس

ردا على تدوينات نشرها ناشط حقوقي..هذه تفاصيل التدخل الأمني وقطرِ سيارته إلى المحجز البلدي بالرباط | مجتمع

ردا على تدوينات نشرها ناشط حقوقي..هذه تفاصيل التدخل الأمني وقطرِ سيارته إلى المحجز البلدي بالرباط

فيديو جد صادم..إسبانيون بلباس خفر السواحل كيحركو مغاربة من شاطئ بطنجة | مجتمع

فيديو جد صادم..إسبانيون بلباس خفر السواحل كيحركو مغاربة من شاطئ بطنجة

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

الاتحاد الاشتراكي: إصلاح منظومة التعليم يجب أن يتم دون اعتبارات حزبية أو فئوية أو إيديولوجية

بتاريــخ : 12 شتنبر 2018 / 13:12 الاتحاد الاشتراكي: إصلاح منظومة التعليم يجب أن يتم دون اعتبارات حزبية أو فئوية أو إيديولوجية | بوليتيك
الاتحاد الاشتراكي: إصلاح منظومة التعليم يجب أن يتم دون اعتبارات حزبية أو فئوية أو إيديولوجية
عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا يومي الأحد والاثنين، 8 و 9 شتنبر 2018، خصصه لتدارس عدد من القضايا المطروحة في جدول الأعمال،

شوف تيفي

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا يومي الأحد والاثنين، 8 و 9 شتنبر 2018، خصصه لتدارس عدد من القضايا المطروحة في جدول الأعمال، تهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2016 و 2017، وموضوع الجهوية واللاتمركز، وميثاق التربية والتكوين، ومشروع قانون المالية، بالإضافة إلى التحضير لاجتماع المجلس الوطني للحزب، واجتماع كتاب الجهات والأقاليم، وقضايا تنظيمية أخرى.

وذكرت جريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن المكتب السياسي ناقش العرض الذي قدم حول القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث أكد على وضع مصلحة هذا القطاع المصيري، فوق أي اعتبارات حزبية أو فئوية أو إيديولوجية، بل ينبغي وضعه في إطار المصلحة العليا للبلاد، من أجل مدرسة عمومية، متطورة.

وفي هذا السياق ذكر المكتب السياسي، بما وٓرٓدَ في الفصل الخامس من الدستور، من التزامات للدولة بتعليم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، مسجلاً أهمية إرساء العدالة اللغوية، وتوفير تعليم جيد ومتقدم، لكل الفئات الاجتماعية، رافضا بشكل مطلق أي مساس بمجانية التعليم، كمكسب للشعب المغربي، يشكل جزءا رئيسيا في العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع.

وفي نفس السياق، عبّرَ أعضاء المكتب السياسي، عن استغرابهم، من الحملة التي استهدفت محمد بن عبد القادر، حيث نشرت بعض الوسائط تصريحات مزيفة، لا علاقة لها بما دار في اجتماعات المكتب السياسي، خاصة ما يتعلق بالدفاع عن مجانية التعليم، التي هي موضوع إجماع من طرف كل أعضائه.

وسجل المكتب السياسي، أهمية التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات، من حيث الرصد والافتحاص والملاحظات الدقيقة، والتي تطرح بحدة أعطاب الحكامة والترشيد والتنسيق بين القطاعات، وغياب المراقبة الناجعة والتتبع والتقييم، داعيا إلى متابعة النقاش حول مضمونها وبلورة مواقف بشأنها.

كما ناقش المكتب السياسي، العرض الذي قُدّمٓ حول إشكالية الجهوية واللاتمركز، معتبراً أن إعادة النظر في أدوار الدولة والإدارة المركزية، ونقل السلط، يطرح تحديات كبرى، من قبيل تأهيل الموارد البشرية وإعادة انتشارها وتكوين النخب الجهوية والمحلية، وتوزيع الخيرات الوطنية، مما يؤكد أن هذا الورش يعني التحول نحو نموذج جديد من الدولة.

وبعد العرض المقدم حول مشروع قانون المالية، استحضر المكتب السياسي، مختلف الإكراهات الوطنية والدولية، المحيطة بالوضع الاقتصادي، بالمغرب، مؤكدا في نفس الآن على ضرورة التجاوب مع التوجيهات التي تضمنتها الخطب الملكية، في مجالات التشغيل والاهتمام بالشباب والحماية الاجتماعية والحوار مع النقابات وتحسين مناخ الاستثمار…

كما اعتبر أن مشروع قانون المالية، لابد أن ينطلق من رؤية مستقبلية لتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، بالإضافة إلى اعتماد إصلاح ضريبي، والعمل على الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وإعطاء أهمية أكبر للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة المشاكل التي تفرزها البيروقراطية الإدارية، سواء في إدارات الدولة أو الجماعات المنتخبة، والتي تعرقل الاستثمار.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب حزب الاشتراكي بلاغ تعليم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مجلس جامعة الدول العربية يشيد بجهود الملك في الدفاع عن القدس | بوليتيك

مجلس جامعة الدول العربية يشيد بجهود الملك في الدفاع عن القدس

انتخاب السفير هلال رئيسا لقسم الشؤون الإنسانية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي | بوليتيك

انتخاب السفير هلال رئيسا لقسم الشؤون الإنسانية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

الملك محمد السادس: لافرق في المغرب بين المسلمين واليهود | بوليتيك

الملك محمد السادس: لافرق في المغرب بين المسلمين واليهود

وزير التعليم الفرنسي: اللغة العربية لغة أدبية عظيمة جدا ويجب تعلمها | بوليتيك

وزير التعليم الفرنسي: اللغة العربية لغة أدبية عظيمة جدا ويجب تعلمها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

سحر و شعوذة بالمقابر..شهادات صادمة ووقائع حية | خارج البلاطو
منذ 43 دقيقة

سحر و شعوذة بالمقابر..شهادات صادمة ووقائع حية

وفاة سائق سيارة إسعاف في ظروف غامضة بالبيضاء | خارج البلاطو

وفاة سائق سيارة إسعاف في ظروف غامضة بالبيضاء

معاناة مواطنة كتعيش فبيت مع بنتها وراجلها كينعس فالزنقة | حالة خاصة

معاناة مواطنة كتعيش فبيت مع بنتها وراجلها كينعس فالزنقة

شوفو لحظة وصول فريق النادي القنيطري إلى البيضاء لمواجهة الرجاء | خارج البلاطو

شوفو لحظة وصول فريق النادي القنيطري إلى البيضاء لمواجهة الرجاء

﻿

آخر المستجدات

الاتحاد الاشتراكي: إصلاح منظومة التعليم يجب أن يتم دون اعتبارات حزبية أو فئوية أو إيديولوجية | بوليتيك
منذ 52 دقيقة

الاتحاد الاشتراكي: إصلاح منظومة التعليم يجب أن يتم دون اعتبارات حزبية أو فئوية أو إيديولوجية

فضيحة وبالصور..قيادي في البوليساريو غتاصب شابة برازيلية | دولي

فضيحة وبالصور..قيادي في البوليساريو غتاصب شابة برازيلية

الأمم المتحدة تشيد باستخدام المغرب للطاقة النظيفة | اقتصاد

الأمم المتحدة تشيد باستخدام المغرب للطاقة النظيفة

اليوم يدخل قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التطبيق | مجتمع

اليوم يدخل قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التطبيق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.