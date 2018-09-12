فضيحة وبالصور..قيادي في البوليساريو غتاصب شابة برازيلية ﻿

فجرت شابة برازيلية، خلال الأسبوع الجاري، فضيحة من العيار الثقيل، حينما أكدت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، تعرضها للاغتصاب والاستغلال الجنسي على يد قيادي بالبوليساريو، ويتعلق الأمر بالمدعو

''شوف تيفي''

فجرت شابة برازيلية، خلال الأسبوع الجاري، فضيحة من العيار الثقيل، حينما أكدت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، تعرضها للاغتصاب والاستغلال الجنسي على يد قيادي بالبوليساريو، ويتعلق الأمر بالمدعو ''أحمد أمبيريك''.

وكشفت الشابة ''ميان تيان'' أن ''أحمد أمبيريك''، أقدم على استغلالها جنسيا لمدة سنة كاملة، قائلة في إحدى تصريحاتها: ''من الصعب جدا أن يتحدث الشخص عندما يكون هو بنفسه ضحية الاعتداء النفسي. لقد كنت أعاني من هذا الاعتداء لمدة عام كامل، ومن العار أن تضطر إلى تكرار هذا النوع من الحقائق الذي لا يمكن وصفه. لقد استغلني قدر استطاعته للحصول على حياة مريحة في مدينة برازيليا حيث عذبني نفسياً لدرجة أنني دخلت في كآبة عميقة''.

وأوضحت الشابة من خلال تغريدة عبر حسابها بتويتر بأنها حامل من القيادي بجبهة البوليساريو، مبرزة بأنه ضغط عليها من أجل الإجهاض، ولهذا تقدمت بشكاية ضده لدى السلطات البرازيلية.