الأمم المتحدة تشيد باستخدام المغرب للطاقة النظيفة ﻿

استشهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالمغرب كنموذج للاقتداء في مجال استخدام الطاقات النظيفة، كما يعكس ذلك مشروع مركب الطاقة الشمسية ''نور- ورزازات '' الذي سيوفر الكهرباء لأزيد من

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استشهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالمغرب كنموذج للاقتداء في مجال استخدام الطاقات النظيفة، كما يعكس ذلك مشروع مركب الطاقة الشمسية ''نور- ورزازات '' الذي سيوفر الكهرباء لأزيد من مليون مسكن بحلول 2020.

وقال غوتيريش في خطاب ألقاه بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قبيل انعقاد القمة العالمية للعمل المناخي في سان فرانسيسكو ما بين 12 و 14 شتنبر الجاري، أن ''المغرب يشيد حظيرة للطاقة الشمسية بحجم باريس، ستزود في أفق 2020 أزيد من مليون منزل بطاقة نظيفة وفي المتناول''.

وأكد غوتيريش قائلا أنه ''إذا لم نغير المسار بحلول عام 2020، فإننا نخاطر بفقدان النقطة التي يمكننا من خلالها تجنب تغير المناخ الجامح، مع عواقب وخيمة على الناس وعلى جميع النظم الطبيعية''، مضيفا ''ما نفتقر إليه، حتى بعد اتفاقية باريس، هو القيادة والطموح للقيام بما هو مطلوب. يجب ألا يكون هناك شك في مدى إلحاح الأزمة''.